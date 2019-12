Keine Bankerl, sondern „Mitfahrstationen“

Entsprechend einem Antrag der Freien Wähler im Gemeinderat sollte die Gemeindeverwaltung Röhrmoos geeignete Standorte für sogenannte Mitfahrerbankerl im Gemeindebereich suchen. Dafür wurde sogar ein Arbeitskreis gegründet, dem Bürgermeister Dieter Kugler (CSU), dessen Stellvertreter Dr. Nicolas Kugler (GUL), Günter Bakomenko (Freie Wähler), Senioren-Beauftragter Burkhard Haneke und Bauamtsleiter Patrick Westermair angehörten.

Nun stehen zwar die Standorte fest, wobei auf Bankerl wird vorerst verzichtet wird, da das die örtlichen Gegebenheiten „oft nicht zulassen“, so die Begründung. Stattdessen will man acht Stationsschilder und zwölf Zielortschilder samt dazugehörigen Rohrrahmen anschaffen. Den Standorten sowie der Gestaltung und Namensgebung „Mitfahrerstation“ erteilte der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde zuletzt einstimmig „grünes Licht“.

Für die Ausstattung der Schilder sei laut Bauamts-Chef Westermair mit Kosten in Höhe von rund 600 Euro zu rechnen. Sollten später auch noch Bankerl aufgestellt werden, sei mit 850 Euro je Bank zu rechnen. Für den Gemeindehaushalt 2020 seien jedenfalls 8000 Euro für dieses Projekt eingeplant.

An folgenden Stellen sollen Mitfahrstationen eingerichtet werden: Röhrmoos, Bahnhofstraße, Richtung Riedenzhofen, Nähe Park-&-Ride-Platz mit Zielangabe Biberbach. Die Positionierung unmittelbar an der Ein- bzw. Ausfahrt des Parkplatzes scheide aufgrund der hohen Gestattungskosten von 4403 Euro seitens der Deutschen Bahn AG aus.

Eine weitere Mitfahrstation soll es in Röhrmoos gegenüber dem Rathaus, Richtung DAH 3 geben. Hiervon sollen Mitfahrer profitieren, die nach Schönbrunn, Großinzemoos, Sigmertshausen oder Arzbach wollen.

Weitere Stationen in Röhrmoos: Inzemooser Straße, im rückwärtigen Bereich gegenüber Rewe-Markt; Flurstraße, Einmündung DAH 3 Richtung Schönbrunn.

Für Sigmertshausen wurde als Standort die Hauptstraße, Ecke J. M.-Fischer-Straße an der Trafostation in Richtung Großinzemoos auserwählt.

Großinzemoos: Bushaltestelle beim Brummer, in Richtung Röhrmoos; Schönbrunn: Viktoria-von-Butler-Straße gegenüber der Info-Zentrale des Franziskuswerks mit Zielrichtung Röhrmoos; Arzbach: Ortsausgang Römerstraße am Spielplatz in Richtung Röhrmoos; Biberbach: Am Maibaum in Richtung Röhrmoos.