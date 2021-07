Röhrmoos bleibt vorerst metzgerlos

Familie Weinsteiger überlegt, die Räume zu verkaufen

Von Josef Ostermair schließen

Röhrmoos – Schon seit rund einem Jahr gibt es in Röhrmoos keine Metzgerei mehr, und so, wie es aussieht, wird die 6500-Einwohner-Gemeinde auch in Zukunft metzgerlos bleiben. Die bislang einzige Metzgerei Weinsteiger, in bester Lage unweit des Rathauses und des S-Bahnhofes, hat seit Juli 2020 geschlossen.

Zuletzt wurde diese Metzgerei sechs Jahre lang als Zweigstelle der Indersdorfer Metzgerei Forche geführt. Mit den Worten „da hätte man jede Menge investieren müssen“, erklärte Metzgermeister Herbert Forche senior den Dachauer Nachrichten, warum er die Metzgerei Weinsteiger, die zuvor von Sandra und Erich Weinsteiger geführt wurde, nicht länger als Filiale betrieben hat.

Auch Sandra Weinsteiger bestätigte, dass das Schlachthaus doch sehr sanierungsbedürftig wäre und deshalb ihr Mann Erich lieber sein Metzgerhandwerk in den Diensten des Metzgerinnungs-Obermeisters Werner Braun in Wiedenzhausen ausübt. „So wie es aussieht, wird bei uns auch keine Metzgerei mehr einziehen“, sagte Sandra Weinsteiger. Sie macht kein Hehl daraus, dass man Metzgermeistern aus der Umgebung angeboten habe, den Weinsteiger zu pachten, „doch keiner hatte Interesse“. So überlegt die Familie, die Räume des Metzgerladens zur Umnutzung für andere Branchen zu verkaufen. „Aber einen Döner-Laden wollen wir natürlich auch nicht“, so Sandra Weinsteiger. Sie wohnt mit ihrer Familie oberhalb der Metzgerei an der Ecke Blumenstraße/Lagerhausstraße.

Einzige Alternative für die Röhrmooser, an frisches Fleisch und handwerklich hergestellte frische Wurst zu kommen, ist der Verkaufswagen der Metzgerei Forche, der immer donnerstags ab 13 Uhr im Gewerbegebiet steht. „Dieser Verkaufswagen wird gut angenommen“, versichert Herbert Forche.

Wie es dagegen mit der Metzgerei Weinsteiger weiter geht, steht weiter in den Sternen. Viele ältere Röhrmooser erinnern sich an Zeit, als es auch noch in Schönbrunn die Klostermetzgerei gab und als Emmi und Erich Weinsteiger den Betrieb in Röhrmoos aufgebaut und über Jahrzehnte vorbildlich geführt haben. Beide sind jedoch längst verstorben. Bis Ende der 80er-Jahre ist sogar der ehemalige Trainer des TSV 1860 München, Max Merkel, gerne zum Kesselfleischessen nach Röhrmoos gekommen, denn Erich Weinsteiger senior war ein Sponsor der 66er- Meisterelf der Münchner Löwen.

Wenn man Röhrmooser Bürger fragt, was abgeht im Ortszentrum, kommt heutzutage wiederholt die Antwort: „Auch ein Café würde hier nicht schaden.“

JOSEF OSTERMAIR