Nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff bei Hallenfest in Durchsamsried: Kripo sucht Zeugen

Von: Stefanie Zipfer

Übergriff: Beim Hallenfest am vergangenen Freitag in Durchsamsried soll es zu einer sexuell motivierten Straftat gekommen sein (Symbolfoto). © Jens Kalaene/dpa

Bei der Hallenparty im Rahmen des Schützengaufests in Durchsamsried soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Kripo sucht nun mögliche Zeugen.

Durchsamsried ‒ Die „Hot Shot Party“ am Freitagabend in Durchsamsried war laut übereinstimmenden Aussagen von Polizei und Veranstalter friedlich. „Komplett unauffällig“, beschreibt Matthias Kammerer, Sprecher der Dachauer Inspektion etwa das Hallenfest auf dem Grundstück der Familie Sedlmair.

Auch Martin Strobl, Vorsitzender des Ausrichter-Vereins Tannengrün Biberbach, ist zufrieden mit dem Event: Jung und Alt aus der näheren und entfernteren Umgebung hätten gemeinsam gefeiert. Insgesamt 1300 Gäste hätten zwischen 22 Uhr am Freitag und 4 Uhr morgens am Samstag getanzt, gelacht und miteinander Spaß gehabt. „Ich bin wirklich begeistert“, so Strobl am Montag gegenüber der Heimatzeitung über die im Rahmen des großen Schützengaufests veranstaltete Party.

Allein einen Zwischenfall soll es gegeben haben, und der beschäftigt nun die Kripo. Eine dem Vernehmen nach erheblich alkoholisierte 23-Jährige begab sich nach ihrer Aussage am Samstag gegen 3.30 Uhr in den Außenbereich des Geländes, wo sie von einem ihr unbekannten Mann sexuell bedrängt worden sein soll. Der Täter soll die junge Frau unsittlich im Genitalbereich berührt und schließlich von ihr abgelassen haben. Eine Beschreibung des Mannes konnte die 23-Jährige allerdings nicht geben.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt erklärt, sei die junge Partybesucherin noch am Wochenende einer rechtsmedizinischen Untersuchung unterzogen worden. Deren Ergebnisse stünden noch aus.

Die Kripo bittet nun Partygäste, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Telefon 0 81 41/61 20 entgegengenommen.

