Albtraum nach der Rückkehr aus dem Urlaub: „Das ganze Haus war nass, überall Schimmel“

Von: Nikola Obermeier

Im Vorgarten ihres Hauses trocknet Familie Mirza einige Dinge aus dem Haus. Auf dem Foto sind Vater Alifarhan Mirza und seine Frau Samreen Zehra mit den Kindern Mohammad (hinten rechts) und Masooma zu sehen. © hab

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub erlebt Familie Mirza aus Röhrmoos einen Albtraum: Ihr Haus ist unbewohnbar. Die Wände feucht, die Möbel verschimmelt, die Treppe kaputt, im Keller steht das Wasser. Die Familie sucht vorübergehend ein Dach über dem Kopf.

Röhrmoos – Seit 2017 lebt die Familie Mirza in Röhrmoos, in einem eigenen Haus. Der 40 Jahre alte Ehemann und Vater Alifarhan Mirza und seine Frau Samreen Zehra, 32, haben zwei Kinder, den siebenjährigen Mohammad und die drei Jahre alte Masooma. Die beiden Software-Entwickler kommen aus Indien. Dort waren sie auch in den Sommerferien, „um die Familie zu besuchen“, berichtet Samreen Zehra Mirza.

Als sie nach vier Wochen Urlaub in der Heimat wieder zurück kamen, begann der Albtraum: „Das ganze Haus war nass, und überall war Schimmel.“ Ursache ist möglicherweise ein Wasserrohrbruch. Bis alle Schäden behoben sind, dauert es nun – solange sucht die Familie eine Unterkunft.

Nach 30 Stunden Reise war die ganze Familie erschöpft, als sie am Sonntagabend, 3. September, vor ihrem Haus in Röhrmoos stand. „Unser Nachbar hatte uns mitgeteilt, dass es starke Gewitter gab, aber er hat nachgeschaut und meinte, es wäre alles ok“, sagt Alifarhan Mirza. Er sperrte die Tür auf – und traute seinen Augen kaum: Alle Wände waren feucht, die Holztreppen teilweise aufgequollen und geplatzt. Und überall Schimmel. Auf dem Sofa, „auch mein Bett ist verschimmelt und mein Schulranzen“, sagt Mohammad, der gestern in die zweite Klasse kam. „Im Keller stand das Wasser 20 Zentimeter hoch“, ergänzt sein Vater.

Alle Wände sind feucht, die Leisten lösen sich, wie Alifarhan Mirza zeigt. © hab

„Wir haben zuerst nicht verstanden, was genau hier passiert ist“, so Samreen Zehra Mirza. „Wir konnten nicht klar denken.“ Die Familie ging zu den Nachbarn, die ihnen rieten, die Feuerwehr zu rufen. Die ehrenamtlichen Helfer kamen, stellten Wasser und Strom ab und pumpten den Keller leer. „Die Feuerwehrhelfer sagten uns, dass das Haus nicht bewohnbar ist und dass die Treppen nicht betreten werden dürfen.“

So stand Familie Mirza ohne Dach über dem Kopf da. Die Nachbarn zögerten nicht. „Sie haben uns bei sich aufgenommen und waren eine große Hilfe“, sagt Alifarhan Mirza. Mohammad ergänzt: „Der Sohn von den Nachbarn, Max, ist ein guter Freund von mir!“ Ende der Woche zogen die Mirzas nun um in den Gasthof Doll, wo sie für einige Tage bleiben können.

In der Zwischenzeit kümmerte sich Alifarhan Mirza um das Haus. „Die Ursache ist nicht klar, eventuell ist bei dem Unwetter, großer Wasserdruck in den Leitungen entstanden.“ Als Folge wäre ein Wasserrohrbruch möglich, was erklären würde, dass das das Wasser aus dem zweiten Stock heruntergeflossen ist. „Was genau passiert ist, das muss ein Gutachter klären.“ Mirza ist bereits mit der Versicherung in Kontakt.

Die Holztreppen springen aufgrund der Feuchtigkeit. Auch hier sind die nassen Wände zu sehen. © hab

Bis alles geklärt ist, bis dann die nötigen Reparaturen und eine Sanierung des Hauses vorgenommen ist, kann es dauern. „Die Treppen, die Türrahmen, die Fenster, alles ist kaputt“, sagt Samreen Zehra Mirza. Ganz abgesehen von Kleidung, Schulranzen, Schulbücher, „das müssen wir uns nun besorgen. Aber viel brauchen wir nicht, wir haben ja keinen Platz.“

Die Familie ist nun dringend auf der Suche nach einer Wohnung, für drei bis sechs Monate – möglichst in Röhrmoos. „Hier geht Mohammad in die Schule und Masooma in den Kindergarten, es wäre schön, wenn wir in der Nähe wären“, sagt Samreen Zehra Mirza. „Wir erleben die schlimmste Zeit unseres Lebens“, sagt sie noch. Sie ist ganz ruhig, hat ihre schlafende Tochter im Arm. „Was passiert ist, kann man nicht ändern. Es muss weitergehen. Wir versuchen, die beste Lösung zu finden.“

Wohnung gesucht: Wer eine vorübergehende Bleibe für Familie Mirza hat, kann sich gerne bei den Dachauer Nachrichten unter der Telefonnummer 0 81 31/5 63 37 melden. Alle Angebote werden an die Familie weitergeleitet.

