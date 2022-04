Feuerwehrleute werden zu Sticker-Stars: Erlös aus Album der Röhrmooser Ortsteilwehren geht an Kinderklinik in München

Röhrmoos – Die Feuerwehren von Röhrmoos, Biberbach, Schönbrunn und Sigmertshausen sorgen bei Wind und Wetter für den Brandschutz und die Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen. Wer mehr über diese vier Feuerwehren in der Gemeinde Röhrmoos erfahren und zudem eine gute Tat vollbringen möchte, sollte sich ein Stickeralbum der Feuerwehr kaufen. Der Erlös dieses Stickerstars-Albums und der Sticker kommt dem Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder im Schwabinger Krankenhaus zugute.

Auftakt dieser Aktion war am vergangenen Samstag am Edeka-Parkplatz in Röhrmoos, wo sich die Floriansjünger aus den vier Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen versammelt hatten und für den Kauf dieses individuell kreierten Sammelalbums, das es nur im Edeka Markt Walla in Röhrmoos (Philipp-Reis-Straße) gibt, warben. Das Album gibt es zum Preis von 5 Euro. Je verkauftem Album gehen 2 Euro an das Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder. Sticker gibt es ebenfalls nur bei Edeka Walla, der dieses Projekt ermöglicht hat, für 90 Cent (fünf Stück).

„Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, die eigene Gemeinschaft in einem individuellen Sammelalbum verewigt, ist doch was. Was sonst nur für die großen Stars des Sports gilt, wird für die Feuerwehren aus unserer Gemeinde nun zehn Wochen lang Realität“, freute sich der Röhrmooser Feuerwehr-Vorstand Stefan Gaßdorf, denn auch die Erlöse aus Werbeseiten im Album gehen an die Spendenaktion.

Die vier Feuerwehren haben auch eine Online-Tauschbörse eingerichtet. Des Weiteren findet am Sonntag, 26. Juni, von 14 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen am Röhrmooser Feuerwehrhaus eine Tauschbörse statt.

Wie Gaßdorf unterstreicht, soll das Sammelalbum weitere junge Kräfte zum aktiven Mitmachen in den Feuerwehren animieren. „Das Album und der Erwerb der Sticker ist auch eine Wertschätzung gegenüber örtlichen Helden“, betont Gaßdorf.

Das Berliner Start-up „Stickerstars“, das die Aktion auf die Beine gestellt hat, verfolgt seit 2012 das Ziel, Mitglieder in deren Gemeinschaften zu verbinden. Dabei können seit Anfang 2020 auch kleinere Gesellschaften wie Hochzeitsgesellschaften oder Unternehmen bei Betriebsfesten ihren Traum vom eigenen Sticker-Album (k)leben.

Die Feuerwehrler aus der Gemeinde Röhrmoos nutzten die Präsentation des Sammelalbums auch dazu, trotz des Schneetreibens der Bevölkerung ihre Fahrzeuge vorzustellen. So zeigte die Feuerwehr von Biberbach ihr neues LF10, Röhrmoos das HLF20, Sigmertshausen das TSF und Schönbrunn ihr Hubretter-Fahrzeug.

