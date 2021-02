Grundsteuerantrag abgelehnt

Röhrmoos – Der Antrag der Röhrmooser SPD, die bayerischen kommunalen Spitzenverbände zur Umsetzung einer Grundsteuer C zu unterstützen, hat im Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats keine Mehrheit gefunden.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU), der Vertreter im Bayerischen Städtetag ist und grundsätzlich neben den beiden Grundsteuerarten A und B eine Grundsteuer C zur Verhinderung von Bauspekulation und weiterem Flächenfraß befürwortet, erklärte, dass er für die Grundsteuer C für kleinere Grundstücke eine Freigrenze voraussetzen würde. „Denn es geht nicht um die Zielgruppe der privaten Eigentümer, die für die eigenen Kinder oder Enkelkinder Grundstücke von Bebauung freihalten. Sondern es ginge um sogenannte Spekulanten, die Grundstücke wegen eventueller künftiger Wertsteigerungen nicht bebauen wollen. Und da sind mir in unserem Gemeindegebiet keine Fälle bekannt“, erklärte der Gemeindechef.

Kugler sagte auch, dass es sicherlich hilfreich wäre, wenn der Ortsverband der Freien Wähler ebenfalls einen Brief an den Parteivorsitzenden schreiben würde, wenn die Mehrheit dies für die Gemeinde beschließt. „Da kann ich nur dafür werben, Hubert Aiwanger zu einem Meinungswechsel zu überzeugen“, sagte Kugler. Zwar lehnen auch Teile der CSU im Landtag die Einführung einer Grundsteuer C ab, hauptsächlich aber sind es die Freien Wähler. Er halte es für unwahrscheinlich, so Kugler, dass es da zu einem Meinungswechsel im Landtag kommt.

Positiv sei, dass die kommunalen Spitzenverbände bei der Ausgestaltung der Grundsteuer B dabei sein können, „denn mit der Umsetzung des Vorschlags des Bundesfinanzministers wären soziale Härten vorprogrammiert“.

Die Wertigkeit von kleinen Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern ist im Ballungsraum München, und da dürfe sich auch Röhrmoos zählen, allgemein höher als in vielen Bereichen im restlichen Bundesgebiet. Nach Kuglers Meinung wäre es zielführender, wenn sich die Bundes-SPD nicht sträuben wurde, die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer auch regional differenziert anzupassen. „Es kann doch nicht sein, dass bei uns, wenn der letzte Elternteil stirbt und das einzige Kind, das eigene Haus erbt, dass die Eltern mühsam finanziert haben, dann auch noch Erbschaftssteuer anfällt“, kritisierte das Gemeindeoberhaupt. Hier sollte die Politik aktiver werden, statt nach einer Grundsteuer C zu suchen.

SPD-Gemeinderätin Sabine Decker meinte, dass es sinnvoll wäre, wenn der Bürgermeister sich dennoch an Aiwanger wenden würde. Ähnlich äußerte sich Andreas Humbs (Grüne).

Weil auf jeden Fall nicht der Gemeinderat über eine Grundsteuer C entscheiden werde, lehnte es der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Stefan Lorenz ab, länger über diese Frage zu diskutieren. So beschloss man schließlich bei nur zwei Gegenstimmen (Sabine Decker von der SPD und Constanze Feneis von den Grünen) den SPD-Antrag nicht weiter zu verfolgen.

