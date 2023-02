Hexen stürmen Röhrmooser Rathaus

Große Freude bereiteten die Hexen gestern den 50 Kindern vom Kindergarten Regenbogen in Großinzemoos. © ost

Die Röhrmooser Hexen, die seit nunmehr 32 Jahren immer am Unsinnigen Donnerstag das Rathaus stürmen, haben Bürgermeister Dieter Kugler entmachtet und auch den Herren des Bauhofs die Leviten gelesen. Röhrmoos, so ihre Botschaft, sei dem Tode geweiht.

Röhrmoos – Diesmal standen sie mit einem bändergeschmückten Trauerbesen vor dem Gemeindechef und beklagten, dass in Röhrmoos ein Geschäft nach dem anderen dicht mache. „Boid herrscht in Röhrmoos die ewige Ruah“, so die Trauerbesen-Hexe mit dem Hinweis, dass da auch das geplante große Gymnasium „nix rausreißt“.

In anderen Orten würde man über die angeblich aufstrebende Gemeinde Röhrmoos schon lachen. „Koa Metzger mehr, der Lodn steht seit Jahren leer, net amoi a Nutzung ois Eisdiele oder Café bring ma her“, schimpfte eine Hexe. Bedauerlich sei auch, dass die Jungbläser den letzten Marsch geblasen hätten und sich auch ein alteingesessener Fuhrbetrieb aus der Gemeinde verabschiedet habe.

Auch der Fasching sei den Röhrmoosern verwehrt worden, nicht mal einen Kinderball gebe es. Nur der jährliche Hexentag bereichere noch das Kulturgeschehen. Eine Hexe rechnete sogar bald mit dem Besuch des Papstes, „weil der immer dorthin kommt, wo das Elend am größten ist“. Oberhexe Elfriede kam auf 40 Jahre Röhrmooser Rathaus zu sprechen, und gratulierte mit einer Kerze, die dafür sorgen soll, dass den Gemeindevätern endlich ein Licht aufgehe.

Hexe Doris kam auf die Röhrmooser Mehlwurmzucht zu sprechen und die ganze Hexenschar stimmte mit „Hörst du die Mehlwürmer husten...“ ein.

Der Bürgermeister nahm’s gelassen. Er empfing die Damen als Bauleiter mit Blaumann, Schutzhelm und Maurerkelle. Seine Vorzimmer-Dame Anita Junghans heizte als „Elvis Pressluft“ ein.