Letzter Standort der Trollblumen soll unbedingt geschützt werden

Früher war die Trollblume auf den Wiesen in Oberbayern verbreitet. Heute sieht man sie kaum noch. In der Gemeinde Röhrmoos gibt es einen der letzten Standorte im Landkreis.

Röhrmoos –Der Vorsitzende der Bund Naturschutz-Gruppe Röhrmoos, Horst Pillhöfer, ist sehr darauf bedacht, dass alte Pflanzen, die man früher zuhauf in Wiesen fand, nicht aussterben. Besonders stolz ist Pillhöfer, dass die Trollblume, aus der Familie der Hahnenfußgewächse, die früher in ganz Oberbayern verbreitet war, fast nur noch in seiner Heimatgemeinde am Leben erhalten werden konnte.

Die Trollblume bevorzugt Feuchtwiesen oder Teich- und Bachränder, blüht im Mai in Hochstaudenfluren und wurde früher auf dem Lande gerne in Muttertagssträußen verschenkt. „Heute ist die Trollblume nur sehr sehr selten im Landkreis vorzufinden. In der Gemeinde Röhrmoos gibt es einen der letzten Standorte auf einer im Besitz der Gemeinde befindlichen Wiese, die ein Landwirt aus Schillhofen mäht“, so Pillhöfer. Gemeinsam mit diesem Landwirt und der Unterstützung von Gemeinde und Bund Naturschutz sowie der Förderung durch die Untere Naturschutzbehörde wird dieses Vorkommen mittels ein- bis zweimaliger Mahd gepflegt und erhalten. Die Wiese wird nicht gedüngt, „denn Gülle ausbringen gemäß sogenannter ordnungsgemäßer Landwirtschaft würde die Trollblumen aussterben lassen“, zeigt sich Pillhöfer überzeugt. So ist er froh, dass es noch einen Landwirt gibt, der naturverbunden ist und die Blumenvielfalt auf einer Feuchtwiese seit vielen Jahren erhält.

Heuer wurden als Verbiss-Schutz gegen Rehe (denn Rehe fressen gerne die Blütenknospen) die Stauden mit Hilfe von Holzgestellen geschützt. Pillhöfer ruft dazu auf, diesen letzten Standort der Trollblumen in der Gemeinde unbedingt zu schützen und auch nicht zu betreten, „oder gar, was früher passiert ist, Stöcke davon auszugraben“.

Wer Trollblumen für seinen Garten will, könne in guten Baumschulen wie der Firma Winkler in Odelzhausen Trollblumen kaufen. Sie blühen an geeigneten Stellen im Garten und vermehren sich sogar, wenn der Standort wechselfeucht ist, erläutert der Naturschützer.