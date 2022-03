Gemeinderat verabschiedet Haushalt: Röhrmoos muss kräftig Schulden machen

Teilen

In was wird wann wie viel investiert? Die Röhrmooser Gemeinderäte haben sich in ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung festgelegt. © Tobias Hase

Der Röhrmooser Gemeinderat hat den diesjährigen Haushalt einstimmig verabschiedet. Fazit: Die nächsten Jahre werden teuer.

Röhrmoos – Einstimmig und ohne größere Diskussion hat der Röhrmooser Gemeinderat die Finanzplanung und das Investitionsprogramm zum Haushalt 2022 gebilligt. Das lag in erster Linie daran, dass es schon in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss gegeben hat.

Der Gesamthaushalt für 2022 beträgt 18,94 Millionen Euro und macht rund eine Million Euro weniger aus als 2021. 13,63 Millionen Euro entfallen heuer auf den Verwaltungshaushalt, 5,31 Millionen Euro werden im Vermögenshaushalt umgewälzt.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) zeigte im Gemeinderat auf, dass dafür das geplante Haushaltsvolumen 2023 mit über 20,93 Millionen Euro einen Höchstwert erfahren wird. Kugler betonte, dass auch heuer die Kreisumlage mit fast 3,56 Millionen Euro die größte Belastung für die Gemeindekasse sei. Schon 2023 sei mit einer weiteren Hebesatzanhebung zu rechnen, was Röhrmoos wieder mit rund 100 000 Euro mehr Kreisumlage treffen würde. Für 2025 geht die Gemeinde sogar von 3,77 Millionen Euro Kreisumlage aus.

Dass Kämmerer Günther Reil für heuer einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnte, ist laut Bürgermeister keine leichte Aufgabe gewesen. Von Reil selbst war zu erfahren, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer mehr auseinanderklafft, was sich an der Zuführung von lediglich 367 215 Euro vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt der Gemeinde zahlenmäßig darstellt. „Eine höhere Zuführung ist unter Berücksichtigung eines ausgeglichenen Verwaltungshaushalts nicht möglich“, unterstrich Reil und wies darauf hin, dass die seit Jahren steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt auch in Zukunft die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erschweren würden.

In den vergangenen Jahren konnte Röhrmoos noch kräftig der Rücklage entnehmen, doch das wurde seit 2021 deutlich weniger. So ist die Rücklage 2022 geschrumpft auf 1,21 Millionen Euro. 2023 geht der Kämmerer von einem Rücklagenstand von lediglich 421 000 Euro aus.

Die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde sind auch heuer neben der Einkommensteuerbeteiligung die Schlüsselzuweisung, der Anteil an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuer und die Grundsteuern A und B. Als Grundlage für die Ansätze wurden, soweit vorhanden, Schätzungen vom Bayerischen Landesamt für Statistik beziehungsweise Prognosen des Bayerischen Städtetages herangezogen. Es bleibe abzuwarten, welche Auswirkungen insbesondere die Lieferengpässe bringen werden.

Die Einnahmen bewegen sich 2022 in etwa auf dem Niveau der Planungen für das Jahr 2020, „und die Einnahmen der Konzessionsabgaben, die Finanzzuweisungen sowie die Zuweisungen für den Straßenunterhalt bewegen sich auf Vorjahresniveau“, sagte Reil mit dem erfreulichen Hinweis, dass sich der durch die Corona-Krise bedingte Einnahmen-Rückgang bei der Gewerbesteuer wieder in die Gegenrichtung entwickelt.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

1,6 Millionen Euro Schlüsselzuweisung

Erfreulich aus Gemeindesicht ist auch, der deutliche Anstieg bei der Schlüsselzuweisung um 220 000 auf fast 1,6 Millionen Euro. Aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte seien die Schlüsselzuweisungen insbesondere für Röhrmoos eine wichtige Finanzierungssäule.

Auch einkommensteuermäßig ist eine Steigerung zu erkennen, ebenso bei der Umsatzsteuer. Dennoch werden die Schulden der Gemeinde Röhrmoos in den kommenden Jahren kräftig steigen, so dass Darlehensneuaufnahmen erforderlich werden. Soweit die für die Jahre 2022 bis 2025 angesetzten Einnahmen und Ausgaben eingehalten werden, erhöht sich der Schuldenstand von rund 1,76 Millionen Euro schon heuer auf rund 4,55 Millionen Euro und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (Anfang 2026) sogar auf rund 11,7 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund der aktuell günstigen Zinslage werde laut Kämmerer eine langfristige Zinsbindung angestrebt.

Steigende Kosten bei der Kinderbetreuung

Was den Gemeinderäten und dem Bürgermeister Sorgen machen, sind die ständig steigenden Kosten im Kinderbetreuungsbereich, die sich laut Kugler innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht haben. „Aber das müssen es unsere Kinder wert sein“, so der Gemeindechef. Wichtig sei, auf Sicht zu fahren, weil man erkennen müsse, dass die Einnahmen mit den Ausgaben nicht Schritt halten können. Gegebenenfalls müsse die Gemeinde wünschenswerte freiwillige Leistungen zurückschrauben.

Reil versicherte, in den Haushaltsansätzen ohnehin schon Kürzungen vorgenommen zu haben, soweit das vertretbar gewesen sei. Dass man schuldenmäßig noch unter dem Bayern-Schnitt sei, dürfe nicht unbedingt beruhigen. CSU-Gemeinderat Burkhard Haneke hofft, dass die hohen Zusatzausgaben, die im Zusammenhang mit dem Bau des 5. Landkreisgymnasiums stehen, „nicht bei der Gemeinde hängenbleiben“.

Da hat auch Schorsch Niederschweiberer (Freie Wähler) Bedenken, der feststellt: „Durch den Gymnasiumbau werden gemeindliche Aufgaben wie Geh- und Radwege am Sportgelände, an der Kreisstraße, an der Leiten sowie eine Unterführung der Kreisstraße mit angesetzten 1,15 Millionen Euro auf Basis der Kostenschätzung in unserer Finanzplanung berücksichtigt“. Zum Schluss hat man dem umfangreichen Zahlenwerk des Kämmerers doch mit 18:0 Stimmen zugestimmt.

Einnahmen und Ausgaben Die wichtigsten geplanten Einnahmen 2022: Grundsteuer A und B 601 000 Euro; Gewerbesteuer 980 000 Euro; Schlüsselzuweisung 1,58 Millionen Euro; Einkommensteuerbeteiligung 4,97 Millionen Euro; Einkommensteuerersatzleistung 382 000 Euro; Anteil Umsatzsteuer 356 000 Euro.

Die wichtigsten Ausgaben 2022: Personalkosten 2,21 Millionen Euro; Kreisumlage 3,56 Millionen Euro; Kinderbetreuung Eigenleistung 1 Million Euro; Sanierung Salzlager Bauhof 200 000 Euro; Erstattung Abwasser an Stadt Dachau und die Gemeinden Markt Indersdorf und Hebertshausen 289 000 Euro; Straßenunterhalt 342 000 Euro. ost