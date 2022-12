Infoveranstaltung zum neuen Gymnasium: SpVgg-Vorsitzender hat viele Wünsche

Teilen

Ihre Fragen zum neuen Gymnasium bekamen die Besucher der Infoveranstaltung beantwortet. © ost

60 Röhrmooser haben die Informationsveranstaltung zum Bau des Röhrmooser Gymnasiums besucht. Mit der Planung waren sie weitgehend zufrieden. Nur der Sportverein meldete (teure) Wünsche an.

Röhrmoos – Im Vereinsraum der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos haben Fachleute aus dem Landratsamt in einer öffentlichen Veranstaltung vor rund 60 Bürgern über den Gymnasium- und den damit verbundenen Sportstättenbau in Röhrmoos informiert. Beides soll bis zum Schuljahr 2025/2026 fertig sein. So standen Hochbauamtschef Jörg Bögeholz, Gerd Müller, Leiter zentrale Angelegenheiten im Landratsamt, und Elke Käßl von der Abteilung Schulentwicklung für Fragen zur Verfügung.

Bögeholz sagte, dass der Zuschlag für den Bau und den Betrieb des Gymnasiums in Röhrmoos an die Goldbeck GmbH in Bielefeld ging. Die Schule wird in sogenannter Öffentlich-Privater-Partnerschaft (ÖPP) errichtet. Das heißt, zwischen Kreis und Goldbeck besteht eine vertragliche Zusammenarbeit auf 25 Jahre hinaus. Hierbei werden die benötigten Ressourcen wie Expertise, Kapital und Fachkräfte zusammengelegt. Die Goldbeck GmbH, die unter anderem das Hausmeisterpersonal stellen wird, wird die ihr übertragene Betreiberverantwortung vollumfänglich übernehmen. Goldbeck wird wiederum mit den Münchner Architekten Auer & Weber sowie der Luska Freiraum GmbH aus Karlsfeld zusammenarbeiten.

Die Bürger, die zum Großteil aus dem Sportverein kamen, konnten sich auch anhand von Stellwänden davon überzeugen, dass nach dem neuesten Entwurf für den Eingangsbereich und die Aula des Gymnasiums nun eine großzügigere Erschließung aus Richtung Röhrmoos möglich ist und die Planungen nun auch eine bessere Nutzung für Veranstaltungen zulässt. Der Radweg wird laut Bögeholz erneuert und ein bisschen verlegt.

Von 840 künftigen Schülern dürften maximal 500 mit der S-Bahn kommen

Während Bögeholz, die Gemeinde und die Planer davon ausgehen, dass die Anbindung des Gymnasiums ans Verkehrsnetz mit einer Ampelkreuzung ausreicht, hielt Volker Nist entgegen, dass er bei einer Größenordnung von 600 Schülern, die täglich zwischen 7 Uhr und 8 Uhr über die Straße müssen, vor der endgültigen Planung eine Simulation der Verkehrssituation erwartet hätte. Bürgermeister Dieter Kugler hält diese Zahl von Kindern maßlos übertrieben. Das Gymnasium sei zwar auf 840 Schüler ausgelegt. Laut Gutachter würden aber nur 400 bis 500 Kinder mit der S-Bahn kommen, die den Übergang „An der Leiten“ nutzen würden.

CSU-Gemeinderat Burkhard Haneke wollte wissen, was sich hinter dem Begriff „Lernhaus“ verbirgt. Laut Bögeholz sind die einzelnen Lernhäuser mit einem zentralen Bereich des Schulbaus verbunden, „denn die Anforderungen an Schulen haben sich in den letzten zehn Jahren schwer verändert“. Im Lichthofbereich des Gymnasiums stünden dabei 300 Sitzplätze für Veranstaltungen zur Verfügung. Auf dem Pausenhof könnten die Schüler Tischtennis spielen. Vorgesehen seien aber auch Ruhebereiche, Schulgarten, Blumenwiese und sogar eine Schulimkerei. Es bestehe zudem durchaus „die Möglichkeit, mit der großen Schulfamilie weitere Bereiche zu planen“, so Bögeholz.

Erich Müller traute dem geplanten Flachdach nicht, „denn bei einem Pultdach könnte das Niederschlagswasser halt weglaufen“. Bögeholz versicherte, dass die „Zeiten von undichten Flachdächern vorbei sind“. Aus dem Zuhörerkreis heraus wurden auch Bedenken zur Bodenbeschaffenheit geäußert. „Denn hier handelt es sich um eines der nassesten Löcher in der Gemeinde“, war da zu hören.

Die Anforderungen an Schulen haben sich in den letzten zehn Jahren schwer verändert.

SpVgg-Vorsitzender Günter Bakomenko geht davon aus, dass die geplante Kooperation mit dem Landkreis im Bereich der Sportstätten sowohl für das Gymnasium als auch für seinen Verein Vorteile bringt. „Denn es würde keinen Sinn machen, auch noch eine Turnhalle für 15 Millionen Euro zu bauen, wenn doch wenige Meter weiter unsere schöne Sporthalle zur Verfügung steht.“ Wichtig ist Bakomenko, dass die ohnehin sanierungsbedürftige 400-Meter-Tartanbahn erneuert wird und eine Hoch- und Weitsprunganlage und ein Basketballfeld entstehen und das bestehende Beachvolleyballfeld verlegt werde. Weil die SpVgg von der Gemeinde noch ein Stück Grund bekommen soll, sei es möglich, ein Fußball-Spielfeld zu drehen und so ein weiteres Spielfeld zu bekommen. „Wir wollen hinsichtlich der Sportstätten eine Win-Win-Situation schaffen“, sagte Bakomenko, dessen Wunsch eine Beregnungsanlage ist. Ein weiteres Ziel ist es laut des Vorsitzenden, dass die Sportstätten mit Flutlicht ausgestattet werden, denn so könnten die Leichtathleten im Herbst die Sporthalle entlasten. Auf dem Fußball-Nebenplatz wünscht sich Bakomenko ein Kunstrasenfeld und auch einen großen Spielplatz.

Eine Tribüne, wie sie der Inzemooser Gemeinderat Christian Blank gerne am Fußball-Hauptfeld gesehen hätte, werde es aber nicht geben. Mit einer Prioritätenliste will Bakomenko nun klären, welche Wünsche man aus finanziellen Gründen noch zurückstellen kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.