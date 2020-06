Nach Schlag ins Gesicht Smartphone geraubt

Eine Gruppe von unbekannte Jugendlichen hat einem 14-Jährigen in Röhrmoos sein iPhone gewaltsam entwendet. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Haupttäter, einen etwa 18-Jährigen mit blonden Haaren und Sidecut.

Das Opfer befand sich am Montag, 29. Juni, gegen 20 Uhr, auf dem Gelände des JUZ Röhrmoos in der Arzbacher Straße. Dort tauchte eine Gruppe Jugendlicher auf, wie die Polizei Dachau gestern in ihrem Pressebericht mitteilte. Einer aus der Menge forderte von dem 14-Jährigen eine Zigarette. Da der Geschädigte den Forderungen nicht nachkam, verpasste der Täter diesem einen Schlag ins Gesicht und entwendete das Smartphone. Durch den Schlag wurde der 14-Jährige leicht verletzt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, etwa 18 Jahre alt, blonde lockige Haare mit Sidecut. Zur Tatzeit trug er eine rote Jacke.

Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden.

