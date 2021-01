Röhrmoos trauert um Ehrenbürger Gerhard Schmidbauer

Völlig unerwartet ist Gerhard Schmidbauer aus Röhrmoos am Nachmittag des 3. Januar im Alter von 74 Jahren verstorben.

Röhrmoos – Schmidbauer war im September vergangenen Jahres auf den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats hin zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt worden. Damals hatte er sich im Krankenhaus in München befunden, weshalb ihm Bürgermeister Dieter Kugler erst ein paar Wochen später die Ehrenbürgerwürde hatte verleihen können (wir berichteten).

Im Laufe der vergangenen Wochen befand sich Gerhard Schmidbauer aber auf dem Weg der Besserung, sodass niemand mit seinem Tod, der ihm nach einem Spaziergang mit seinem Rollator ereilte, gerechnet hatte.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom Tod des sehr bekannten und beliebten Mannes in Röhrmoos und darüber hinaus. „Ich bin geschockt. Er war eine ganz besondere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in Röhrmoos“, sagte Bürgermeister Kugler.

Schmidbauer war ein gebürtiger Münchner, der sowohl in der Kommunalpolitik, als auch in der katholischen Kirche und in den Vereinen großes Engagement für seine Heimatgemeinde Röhrmoos zeigte. Er hinterlässt neben Ehefrau Maria und den vier erwachsenen Kindern auch sieben Enkelkinder.

Seine langjährige Tätigkeit im Vermessungsamt Dachau hatte Schmidbauer nicht nur als Beruf, sondern Berufung empfunden. Groß ist die Liste von Tätigkeiten, die Schmidbauer über viele Jahre ehrenamtlich bekleidete. Der SPD-Mann arbeitete 36 Jahre im Röhrmooser Gemeinderat mit und war zeitweise zweiter Bürgermeister. Er war ein Sozialdemokrat vom alten Schlag und wirkte 27 Jahre im SPD-Ortsverein Röhrmoos als Beisitzer und später Ortsvorsitzender.

Eine besondere Leidenschaft war das Engagement im kirchlichen Bereich. In der Pfarrei Röhrmoos war er eine Institution. Er war seit 1984 Mitglied der Kirchenverwaltung und übte von 1988 bis 2018 das Amt des Kirchenpflegers aus. Erst vor wenigen Wochen wurde er von Pfarrer Michael Bartmann in seiner Funktion als langjähriger Mesner verabschiedet.

Weil ihm die Hofmarkkirche von Schönbrunn sehr am Herzen lag, war er bis zu seinem Tod Vorsitzender des Fördervereins der Hofmarkkirche.

Auch an der Gründung des Arbeiterwohlfahrt-Ortsverbandes Röhrmoos war der sozial eingestellte Mann maßgeblich beteiligt. Darüber hinaus war er 25 Jahre Jugendschöffe beim Amtsgericht in Dachau. Hoch rechnen ihm viele Röhrmooser auch sein Engagement in der Siedlergemeinschaft Röhrmoos an, die er über 40 Jahre als Vorsitzender mit Weitsicht leitete.

All seine ehrenamtlichen Tätigkeiten hatten dazu geführt, ihn als Vorbild zu sehen und zum Ehrenbürger zu machen. Dass er sich so schnell und unerwartet von dieser Welt verabschiedet, hätte niemand geglaubt. Wann die Beerdigung stattfindet, steht noch nicht fest.