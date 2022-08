Juristische Feinheiten verzögern Friedwald bei Röhrmoos

Die Wege im künftigen Bestattungswald sind schon ausgelichtet und mit Schotter oder Hackschnitzeln belegt. © ost

Bestattungen unter Bäumen sollten bei Röhrmoos eigentlich schon möglich sein. Aber es kommt zu Verzögerungen.

Röhrmoos/Hebertshausen – Der Unterweilbacher Baron Clemens von Trebra ging eigentlich davon aus, dass schon 2021 die ersten Waldbestattungen in dem in seinem Besitz befindlichen Wald zwischen Röhrmoos und Unterweilbach stattfinden, doch sein Vorhaben verzögert sich.

Es geht hier um eine 21 Hektar große Waldfläche, von der 19,5 Hektar auf Röhrmooser Flur liegen und der Rest zur Gemeinde Hebertshausen gehört. Daher wollten nun mehrere Gemeinderäte von Bürgermeister Dieter Kugler wissen, warum es in letzter Zeit so still geworden ist um den Bestattungs- oder Friedwald. Der Gemeindechef wollte oder konnte nur sagen, dass der Bebauungsplan längst rechtskräftig ist und Erschließungsarbeiten für den Bestattungswald, der von der Gemeindeverbindungsstraße von Röhrmoos nach Unterweilbach erschlossen wird, begonnen haben.

Mehr konnten die Dachauer Nachrichten vom Waldbesitzer erfahren. Clemens von Trebra begründete die zeitliche Verzögerung mit „kleinen juristischen Feinheiten, die noch gestrickt werden müssen“. Das hänge auch damit zusammen, dass sowohl Röhrmoos als auch die Gemeinde Hebertshausen am Verfahren beteiligt ist. Nicht zuletzt durch Corona habe sich die Bauleitplanung verzögert. Mittlerweile seien aber die Wege zu den alten Ruhebäumen mit Hackschnitzeln zum Großteil hergerichtet und die Bestattungsbäume gekennzeichnet, so der Baron.

Clemens von Trebra macht auch kein Hehl daraus, dass sich ebenfalls wegen Corona der Kapellenbau inmitten des Bestattungswaldes mangels geeigneter Handwerker verzögert habe.

Für von Trebra sei die Anlage für so einen Bestattungswald anfangs auch totales Neuland gewesen, wie er sagte. Mittlerweile sei er aber fest davon überzeugt, dass spätestens im nächsten Jahr die ersten Urnenbestattungen rund um die ausgewählten Bäume stattfinden können.

Überzeugt habe ihn ein Modell, wie es in der Ruhestätte „Waldruh Sankt Katharinen“ am Bodensee bereits seit mehreren Jahren umgesetzt ist. Danach werden unter den ausgewählten Ruhebäumen jeweils zwölf Urnen im Erdreich eingelassen, aber auch einzelne Grabstellen unter einem Stamm sind möglich. Anonyme Bestattungen soll es nicht geben, eine Namensplakette erinnert an die Verstorbenen und lässt den Angehörigen mitten im natürlichen Wald den konkreten Ort der Erinnerung finden.

Der Bestattungswald werde zunächst auf einer Fläche von rund fünf Hektar angelegt, sei aber jederzeit erweiterbar. Je nachdem, wie viele Menschen sich eine letzte Ruhe in der Natur wünschen. Die Planung sieht auch eine Reihe von Ruhebänken und auch Parkplätze vor, die natürlich nur befestigt, aber nicht geteert werden.

Zweifelsohne hat sich die Bestattungskultur auch in Landgemeinden in den letzten Jahren deutlich geändert. Familiengräber nehmen ab, Urnengräber und Urnenwände auf den Friedhöfen sind längst selbstverständlich. Doch mit dem Bestattungswald zwischen Röhrmoos und Unterweilbach entsteht ein Novum in der Region, denn Naturfriedhöfe gibt es in ganz Bayern nur wenige.