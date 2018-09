Blühstreifen:  Gemeinderäte kritisieren Dachau Agil

Die Gemeinde Röhrmoos will an Straßen Blühstreifen anlegen - wenn nötig auch ohne Dachau Agil.

Röhrmoos – Auf der Bürgerversammlung in Sigmertshausen haben der Sigmertshauser Gartenbauvereins-Vorsitzende Werner Langenecker und der Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz Röhrmoos, Horst Pillhöfer, das Anlegen von Blühstreifen entlang verschiedener Straßen gefordert (wir berichteten). Bei der 50. Sitzung in dieser Amtsperiode hat sich der Gemeinderat nun mit diesem Antrag befasst.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) erklärte, dass aus Sicht der Gemeinde das Anlegen solcher Blühstreifen durchaus sinnvoll sei. Bereits vor der Bürgerversammlung in Sigmertshausen habe Dachau Agil bezüglich eines Blühflächen-Kooperationsprojekts mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Die Gemeinde habe schon im Juni vorbehaltlich der Zustimmung im Gemeinderat grundsätzliches Interesse bekundet und um Zusendung der Projektbeschreibung mit Kostenkalkulation gebeten. Der in der Bürgerversammlung gestellte Antrag greife das gleiche Thema auf. Deshalb sprach sich Kugler dafür aus, zunächst über das Projekt von Dachau Agil zu beraten, wenngleich der Gemeinde am Sitzungstag von Dachau Agil noch keine Unterlagen vorgelegt wurden.

„Maßnahmen vor einer möglichen Förderung sollten keinesfalls durchgeführt werden, weil dies dann förderschädlich wäre“, unterstrich der Bürgermeister, dem eine Kombination der Projekte sinnvoll erscheint. SPD-Gemeinderat Gerhard Schmidbauer meinte dagegen, dass man nicht extra auf Dachau Agil warten sollte, weil es hier doch um keine großen Summen gehe. „Aber die Gartenbauvereine, die hier mitwirken sollen, werden ja nicht allein loslegen“, wandte der geschäftsleitende Beamte Erwin Zelenka ein.

Der Bürgermeister erklärte, dass 15 Gemeinden beim Blühstreifenprogramm mit Dachau Agil zusammenarbeiten wollen und sich Röhrmoos da nicht ausnehmen sollte. Es gehe auch um die Festlegung der in Frage kommenden öffentlichen Flächen, wo zum Teil nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis Grundbesitzer ist.

„Wenn Dachau Agil nicht vorankommt, sollten wir spätestens im Frühjahr die Interessierten aus unserer Gemeinde anpacken lassen“, meinte CSU-Gemeinderat Stefan Sedlmair, der sich dafür aussprach, für ein naturnahes Blühen möglichst viele Gemeindebürger einzubinden. Skeptisch gegenüber dem Tempo von Dachau Agil zeigten sich auch der Sprecher der Freien Wähler, Stefan Lorenz, und der dritte Bürgermeister, Dr. Nikolas Kugler (GUL). Wenn sich vorher kein Runder Tisch bildet und weder Bestandsaufnahme noch Umsetzung erfolgt, wolle man das Thema spätestens im Februar wieder auf der Tagesordnung haben. Diesem Vorschlag schloss sich der Gemeinderat an Ende mit 17:0 Stimmen an. j

Josef Ostermair