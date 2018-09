Keine Apartments für Pensionszimmer

Aus Pensionszimmern sollen Apartments werden. Diese Umnutzung eines Objekts in Sigmertshausen lehnt der Röhrmooser Bauausschuss ab. Doch der Pensionsbesitzer hofft nun auf einen positiven Bescheid des Landratsamts.

Von Josef Ostermair

Sigmertshausen – Christian Käser, der 2008 an der Rothstraße in Sigmertshausen eine Pension mit zehn Zimmern gebaut hat, hat bei der Gemeinde Röhrmoos um eine Umnutzung zu Apartmentwohnungen ersucht, doch der Bau- und Umweltausschuss sagte einstimmig Nein.

Wie Bauamtsleiter Patrick Westermair erklärte, ist der Bereich, in dem die Pension steht, als Mischgebiet ausgewiesen, und es gebe hier keinen Bebauungsplan. So müsse der Antrag auf Nutzungsänderung nach §34 Baugesetzbuch behandelt werden.

Laut Baunutzungsverordnung dienen Mischgebiete dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Entsprechend der Baugenehmigung von 2008 wurden 14 Stellplätze gefordert. Der Einbau einer Betriebsleiterwohnung im Dachgeschoss mit zwei weiteren Stellplätzen wurde mit Bescheid vom 14. Dezember 2010 genehmigt. Wie Westermair erklärte, sei nun die Umnutzung der bisher genehmigten Pensionszimmer im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss in Apartmentwohnungen geplant. Die im Dachgeschoss genehmigte Wohnung sowie der erdgeschossige Gemeinschaftsbereich sollen wie bisher genehmigt, bestehen bleiben.

Bezüglich der geplanten Umnutzung stellte der Antragsteller vier Fragen: 1. Ist eine Umnutzung der bisher vier Pensionszimmer im Erdgeschoss in zwei Apartmentwohnungen zulässig, unter der Voraussetzung, dass die Barrierefreiheit und die erforderlichen Stellplätze nachgewiesen werden können? 2. Ist eine Umnutzung der bisher vier Pensionszimmer im Erdgeschoss in vier Apartmentwohnungen zulässig? 3. Ist eine Umnutzung der bisher sechs Pensionszimmer im Obergeschoss in vier Apartmentwohnungen zulässig? 4. Ist eine Umnutzung der bisher sechs Pensionszimmer im Obergeschoss in sechs Apartmentwohnungen zulässig?

Bezüglich einer Lösung zu den Punkten 2 bis 4 würde laut Antragsteller ebenfalls die Barrierefreiheit zugesichert, und auch die erforderlichen Stellplätze könnten nachgewiesen werden.

Der Gemeinderat aber lehnte generell eine Umnutzung ab. Problematisch für die Dauernutzung Wohnen wurden die umliegenden Immissionsquellen durch die angebaute Gaststätte mit Biergarten, Stockbahnen, Feuerwehrgerätehaus und das nördlich der Pension liegende Gewerbegebiet gesehen. „Bei einer reinen Dauer-Wohnnutzung ist mit Konflikten zu rechnen,“ sagte auch Bürgermeister Dieter Kugler (CSU).

„Ich kann da dem Bürgermeister und der Verwaltung nur Recht geben, andernfalls handeln wir uns nur Ärger ein“, ergänzte SPD-Gemeinderat Gerhard Schmidbauer.

Ins selbe Horn bliesen Andreas Seidenberger und Otto Dörr (beide Freie Wähler) sowie Emanuel Nefzger (CSU). Die durchwegs ablehnende Haltung zur Nutzungsänderung bezog sich in erster Linie auf die befürchtete Lärmbelästigung beim Dauer-Wohnen. Wie vom Vater des Antragstellers, Ludwig Käser, zu erfahren war, werde man in einer Zeit, wo es an kleinen Wohnungen mangelt, die ablehnende Haltung des Röhrmooser Bau- und Umweltausschusses nicht hinnehmen und nun über das Landratsamt versuchen, die beantragte Nutzungsänderung zu erreichen.