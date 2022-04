Röhrmooser bekommen Gratis-Tipps fürs Sonnendach

Photovoltaik ist ein wichtiges Instrument, um vor Ort saubere Energie zu produzieren. © Symbolfoto: dpa

Der Gemeinderat von Röhrmoos will seine Bürger mit Beratungsleistung zu unterstützen, wenn sie auf ihren Dächern Photovoltaik-Anlagen errichten.

Gemeinderat Röhrmoos will Erneuerbare Energien forcieren

Wie schon in einer früheren Sitzung angekündigt, soll eine möglichst schnelle Wirkung von erneuerbaren Energien gezeigt werden. So hat sich der Gemeinderat nun bei einer Sitzung in der Schulturnhalle von Gottfried Obermair erklären lassen, wie er als Energieberater den Bürgern dienlich sein kann.

Der Bautechniker aus dem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck zeigte auf, dass es seine Aufgabe sei, zum Thema Installation von Photovoltaik-Anlagen Tipps zu geben und die Möglichkeit der Förderung beziehungsweise Umsetzung aufzuzeigen. Es werde das jeweilige Gebäude dahingehend geprüft, ob es für die Installation einer Photovoltaik-Anlage geeignet ist und ob das Vorhaben auch wirtschaftlich darstellbar ist, so Obermair. Im Zusammenhang mit der PV-Beratung könne Obermair auch erste Fragen zu einem Heizungsaustausch beantworten.

Sehr erfolgreich hat sich seine Beratung bisher in der Gemeinde Bergkirchen dargestellt, wo Obermair in kurzer Zeit 149 Beratungen durchführte. In den vergangenen vier Jahren sei Obermair sogar auf insgesamt 1400 Beratungen gekommen, denn selbst an Schulen habe man nach seinem Fachwissen gefragt, erzählt er.

Vom Stromlieferanten unabhängiger werden

In der Zeit stark steigender Strompreise spreche sehr viel für ein Photovoltaik-Anlage, um unabhängiger von den Stromlieferanten zu sein. Durch Eigenverbrauch könne so eine Anlage durchaus wirtschaftlich arbeiten. Auf erneuerbare Energien zurückzugreifen, sei schließlich auch keine schlechte Geldanlage und führe zu einer Wertsteigerung der jeweiligen Immobilie. Obermair sieht sich Angebote für Photovoltaik-Anlagen genau an, „denn es ist erschreckend, wie Leute da über den Tisch gezogen werden“. So bewertet er die in Frage kommenden Häuser nach ihrer Dachausrichtung und nach Dachneigung. Nur so komme er zu einer groben Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

Obermair gibt den Interessenten auch Hinweise in steuerlicher Hinsicht, „denn man muss auch wissen, wann es Gewerbe wird“. Auf große Zuschüsse des Staates könne man derzeit nicht bauen, denn das bayerische 10 000-Häuser-Programm sei auf Eis gelegt.

Gottfried Obermair empfiehlt Interessen von Photovoltaik-Anlagen, auch an die E-Mobilität zu denken, da sich seiner Meinung nach die Anzahl der E-Autos schnell erhöhen werde. Bürger dürften bei Interesse an einer Photovoltaik-Anlage telefonisch Kontakt mit der Gemeindeverwaltung aufnehmen, die dann das jeweilige Anliegen an Gottfried Obermair weiterleitet.

Lieferzeiten werden immer länger

Weil derzeit die Lieferzeiten immer länger werden, empfahl der Berater auf die Frage von Stefan Müller (Freie Wähler) hin, mit der Anforderung von Angeboten nicht zu zögern. Ob auch Vereine sich beraten lassen können, wollte der Freie-Wähler-Gemeinderat Günter Bakomenko wissen, der der Vorsitzende der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos ist. Obermair habe bei Beratungen für Vereinsheime – zum Beispiel bei einem Schützenverein – jedoch erfahren, dass es durchaus an der Wirtschaftlichkeit für ein solches Projekt fehlen könne. Denn in Vereinsheimen beispielsweise fließt der Strom fast nur in den Abendstunden.

Was die Gemeinde Röhrmoos für Obermairs Beratungen zu zahlen hat, war nicht zu erfahren, weil Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) darüber nichtöffentlich im Gemeinderat entscheiden ließ. Dass man aber die Beratung für die Bürger annehmen werde, hat der Gemeinderat im öffentlichen Sitzungsteil einstimmig mit 20:0 Stimmen kundgetan.

ost

