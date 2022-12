Röhrmooser Gymnasium mit allen Schikanen

Von: Thomas Zimmerly

Die Außenansicht des geplanten Gymnasiums mit vorgehängter Holzfassade. © LRA

Wie das fünfte Landkreisgymnasium in Röhrmoos einmal aussehen soll, ist gestern im Kreistag erstmals bekannt geworden.

Röhrmoos – Landrat Stefan Löwl sprach von „etwas sehr, sehr Ansehnlichem“, was zwischen Arzbacher und Indersdorfer Straße in Röhrmoos entstehen wird. Jörg Bögeholz, Sachgebietsleiter Hochbau im Landratsamt, erklärte, was das Vorhaben so ansehnlich macht.

Gymnasium in Röhrmoos wird in drei Komplexe unterteilt

Drei Komplexe mit jeweils zwei Stockwerken werden entstehen. Einer für den zentralen Bereich mit Aula, Mensa und Verwaltung samt offener Galerie mit Lichthof. Dazu zwei weitere fürs Unterrichten nach der Pädagogik des Münchner Lernhauskonzepts. Das Ganze in Effizienzhaus-Standard 40, sprich, das Gymnasium wird höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz gerecht, sowie mit Gold-Zertifizierung nach der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Zur Erinnerung: Im Zuge der Diskussionen um den Bau des vierten Landkreisgymnasiums in Karlsfeld hatte der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) das Gold-Label als ein „weißes Blatt an der Wand“ bezeichnet, das nach einer Grobschätzung damals Mehrkosten in Höhe von 2,4 bis 3,6 Millionen Euro aufwirft – plus weitere 375 000 Euro an Honorarkosten. Doch derlei Debatten sind Schnee von gestern. Das Label ist akzeptiert.

Überdachte Fahrradständer, ein Parkplatz, den nach Schulschluss auch die Mitglieder der SpVgg Röhrmoos nutzen können, deren Gelände sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, viel Photovoltaik und Technikflächen auf dem Dach sind nicht nur ansehnlich, sondern auch sehr praktisch.

Das Gebäude selbst bekommt eine vorgehängte Holzfassade. Verbaut wird Recyclingstahl, 30 Prozent recycelter Beton wird verwendet.

Gymnasium wird von zwei Seiten zugänglich sein

„Sehr schön vorstellen“ kann sich Bögeholz den Pausenhof mit Ruhebereichen, Schulgarten, Blumenwiesen und Schauimkerei. Ans Gymnasium, das von zwei Seiten her zugänglich sein wird, schließt sich ein Sportfeld an, das die Gemeinde bauen wird. Ansonsten können die Schüler die Anlagen der SpVgg mitnutzen – etwa die Sporthalle.

Für das Energiekonzept ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe geplant. Zur Abdeckung der Spitzenlast bei tiefen Außentemperaturen kommen zwei Holzpellets-Kessel zum Einsatz. Dazu äußerte sich Leonhard Mösl (ÖDP) allerdings kritisch: „Ich bin Demokrat, und ich akzeptiere das, wenn man das Gymnasium mit seiner vorgehängten Holzfassade und seinen Holzfenstern als nachhaltigen Bau verkaufen will.“

Licht von oben soll die Schulaula in Röhrmoos bekommen. © LRA

Den Zuschlag für den Bau und den Betrieb erhielt die Goldbeck GmbH, ein europaweit agierendes Unternehmen mit Sitz in Bielefeld und Dependance in München, das nach eigenen Angaben aktuell einen Jahresumsatz von 5 Milliarden Euro macht und 10 000 Beschäftigte hat. Und zwar nicht aufgrund eines Architektenwettbewerbs. Statt nur den Entwurf zu bewerten, flossen in die Zuschlags-Entscheidung auch der Preis sowie die Organisation und das Betriebskonzept der Bewerber mit ein.

Die Schule wird in so genannter Öffentlich-Privater-Partnerschaft (ÖPP) errichtet. Das heißt, zwischen Kreis und Goldbeck besteht eine vertragliche Zusammenarbeit auf 25 Jahre hinaus. Hierbei werden die benötigten Ressourcen wie Expertise, Kapital und Fachkräfte zusammengelegt. Die Goldbeck GmbH, die unter anderem das Hausmeisterpersonal stellen wird, wird die ihr übertragene Betreiberverantwortung vollumfänglich übernehmen.

Der Betriebsaufwand wird jedoch erst später ansteigen. Der Grund: Das Gymnasium wird nicht mit allen Jahrgangsstufen beginnen. Allerdings werden sogenannte Vorläuferklassen gebildet, das heißt, dass Schüler, die einmal nach Röhrmoos kommen wollen, vorübergehend am Indersdorfer Gymnasium unterrichtet werden.

Die ersten Arbeiten für die Schule, etwa die Erschließung oder der Bau einer Bushaltestelle, werden bereits Anfang nächsten Jahres beginnen. Die Schule selbst soll ab kommendem Sommer entstehen. Zu Beginn des Schuljahres 2025/26 sollen die ersten Schüler durch die Eingangstür schreiten – „und sagen, schee is worn“, so der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler.

