Röhrmooser Jugend wünscht sich Skate-Park

Teilen

Die Halfpipe am Röhrmooser Juz ist den Jugendlichen zu wenig. Die Radlkünstler träumen von einem Skate-Park. Foto: ostermair © ostermair

Drei Schulkinder sind beim Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler vorstellig geworden und übergaben ihm eine Unterschriftenliste für einen Skate-Park. Die Gemeinderäte sind durchaus für eine solche Anlage. Aber es gibt handfeste Hindernisse.

VON JOSEF OSTERMAIR

Röhrmoos – Unter dem Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben“ hat der Röhrmooser Bürermeister Dieter Kugler (CSU) dem Gemeindeparlament berichtet, dass er Besuch von drei Schulkindern der 4. und 5. Klasse erhalten habe, deren großer Wunsch es sei, einen Skate-Park zu errichten. Eine Einrichtung, die man auch Pump-Track nennt. Dieses Trio habe dem Bürgermeister aufgezeigt, dass hinter ihrem Wunsch weit mehr junge Mitbürger stehen, was sich in einer Unterschriftenliste, in der Kinder und Jugendliche aus Röhrmoos, Großinzemoos und Riedenzhofen zu finden sind, ausdrückte.

Kugler zeigte durchaus Verständnis für die gewünschte Investition, was aber seines Erachtens am fehlenden Grundstück und Geld scheitern könnte. Die Stadt Germering betreibe so eine Einrichtung und habe nach Informationen Kuglers dafür 117 000 Euro hinblättern müssen. Auch die 4000 Quadratmeter Grund, die so eine Anlage erfordere, stünden in Röhrmoos momentan nicht zur Verfügung. Selbst der von der Röhrmooser CSU beantragte Trimm-Dich-Pfad lasse sich nur schwer verwirklichen.

Ein Fünkchen Hoffnung machte der Gemeindechef den drei Jugendlichen dennoch – mit dem Hinweis auf eine Teststrecke in Schwabhausen. „So was in Kooperation mit dem Zweckverband Jugendarbeit umzusetzen, wäre wünschenswert“, sagte Kugler.

Übergangsweise Halfpipe am Juz nutzen

Freie-Wähler-Gemeinderat und Jugendreferent Stefan Müller zog in Erwägung, übergangsweise mit der Halfpipe am Jugendzentrum den Antragstellern zu dienen. Schon bevor die Jugendlichen den Termin beim Bürgermeister hatten, haben sie sich mit Freie-Wähler-Gemeinderat Schorsch Niederschweiberer in Verbindung gesetzt. Niederschweiberer ist nämlich auch Elternbeiratsvorsitzender an der Röhrmooser Grundschule und Fahrradbeauftragter der Gemeinde.

Auch er hatte sich für eine Kooperation ausgesprochen. „Es schließt die Angebots-Lücke für Wave- und Skateboardfahrer sowie Geschicklichkeitsfahren mit dem Fahrrad, Roller oder ähnliches“, so seine Einschätzung. Skate- und Bikeparks hätten den Nebeneffekt für Gemeinden, dass öffentliche Plätze, Treppen, Geländer, Bänke und Rampen nicht zu unerwünschten Sportstätten umfunktioniert würden. Weiter erklärt Niederschweiberer: „Technisch einwandfreie und gut unterhaltene Skate- und Bikeparks tragen einen großen Teil zur Sicherheit auf Rollsportgeräten bei. Kinder, die in einem Skate- oder Bikepark fahren, rollen dort sicherer als auf der Straße oder im öffentlichen Verkehr. Die motorischen Fähigkeiten können dort entsprechend trainiert werden.“

Eine Zusammenarbeit mit dem Röhrmooser Jugendzentrum setzt Niederschweiberer voraus, ebenso die Abstimmung mit dem Jugendbeauftragten und weiteren Partnern sowie den vielfältigen Möglichkeiten der Finanzierung. Im Bereich der in Röhrmoos vorhandenen Sportanlagen und deren Umgebung sei wegen des Gymnasiumbaus und der geplanten Calisthenics-Anlage zu prüfen, inwieweit Elemente dieser Art integriert werden könnten.