Kontinuität beim Röhrmooser Kulturverein

Der Röhrmooser Kulturverein blickt auf ein gutes Jahr 2018 zurück. Doch daneben wurde auf der Jahresversammlung auch klar, was der Gemeinde noch immer fehlt: ein eigener, großer Veranstaltungssaal.

Röhrmoos – Nur 16 Mitglieder hat der Kulturverein Röhrmoos, trotzdem gelingt es ihm seit der Gründung 2002, das kulturelle Leben in der Gemeinde zu bereichern. Dass es sich dabei um eine sehr harmonische Gruppe handelt, zeigte sich jüngst wieder auf der Jahresversammlung.

Michael Wockenfuß, der seit 2014 den Kulturkreis leitet, zeigte sich vor allem erfreut über das gelungene Sponsoring, „denn so bekommen wir Planungssicherheit“. Die Hauptsponsoren sind der Flughafen München und ESB. So könne man der Öffentlichkeit weiterhinein hochwertiges und interessantes Programm zu akzeptablen Preisen anbieten. Finanziell ist der Verein weitgehend unabhängig von der Gemeinde. Im vergangenen Jahr hat der Verein erstmals den Gemeindezuschuss in Höhe von 500 Euro abgerufen.

Was die Mitglieder des Kulturkreises aber traurig stimmt, ist das Fehlen einer großen Versammlungsstätte in Röhrmoos. „Bereits seit zwei Jahren ist das Haus der Vereine nun geschlossen, und Gespräche mit Bürgermeister Dieter Kugler lassen keinen Fortschritt erkennen“, bedauerte Wockenfuß. Deshalb beauftragten die Mitglieder den Vorstand mit der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, da das Röhrmooser Pfarrheim für Großveranstaltungen einfach zu klein ist.

Was das Sponsoring angeht, hat Wockenfuß auch „Finanzspritzen“ des Flughafens für andere Vereine in der Gemeinde vermitteln können. Da ist der stattliche Zuschusss für das Bücherhaus der Sigmertshauser Gartler und die Unterstützung der Scheebrunner Jungbläser zu nennen. Das besondere Highlight unter den Kulturkreis-Verstaltungen im vergangenen Jahr zwar zweifelsohne das zweitägige Heimatfest mit über 30 Vereinen, dem sich auch die Gemeinde angeschlossen hat. Wockenfuß würde gerne alle vier bis fünf Jahre so ein gigantisches Fest feiern, „doch der Bürgermeister hat sich dagegen ausgesprochen“.

Für die Röhrmooser gibt es aber auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm. Ein Kleinkunst-Konzert im besonderen Ambiente versprechen Alexandra Fischer und Peter Schneider am Samstag, 6. April, mit Blues im Atelier von Michael Likan in Biberbach. Am Sonntag, 19. Mai, kommt das Marionettentheater Tom und Dudel ins Röhrmooser Pfarrheim. Fans von Salonmusik dürfen sich auf die Sommernacht in Schönbrunn freuen, die am Samstag, 13. Juli, stattfindet. Auch die „Erlebniswelt Lebensmittel und Ernährung“, eine Ausstellung im Bürgerhaus von Schönbrunn, findet man im Oktober im Kulturkreis-Programm. Krönender Jahresabschluss ist das Familien-Adventskonzert, „Weihnachtslieder mit der Sternschnuppe“, das in Schönbrunn stattfindet.

Wie die Neuwahl der gesamten Kulturkreis-Vorstandschaft zeigte, ändert sich an der Vereinsspitze nicht viel: Michael Wockenfuß wurde für die nächsten drei Jahre als Vorsitzender bestätigt, bekommt aber mit Christian Egolf einen neuen Stellvertreter, weil sich Christian Novas nicht mehr zur Verfügung stellte. Die Kasse bleibt in den Händen von Katharina Hillenbrand, und das Schriftführer-Amt übt weiterhin Sonja Frevel aus.

ost