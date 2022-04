Gemeinde setzt Zeichen für Windräder

Die Energiewende vor Ort vorantreiben. Das wollen in Röhrmoos die Gemeinderäte von SPD, Grünen und Freien Wählern. Sie sind in einem gemeinsamen Antrag überzeugt: Hier kann auch Röhrmoos seinen Teil beitragen.

VON JOSEF OSTERMAIR

Röhrmoos – Die Gemeinderäte von Freie Wähler, SPD und Grünen sprechen sich in einem gemeinsamen Antrag dafür aus, dass auch in Röhrmoos Windkraftanlagen ermöglicht werden. Die Fraktionssprecher Stefan Lorenz (Freie Wähler), Wolfgang Götz (SPD) und Nicolas Kugler (Die Grünen) weisen darauf hin, dass die jetzige Bundesregierung eine Energiewende schnell voranbringen will. Die Gemeinderäte weisen in dem Antrag auch auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Abhängigkeit in puncto Energieversorgung von Russland hin. „Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, sich in der Energieversorgung möglichst unabhängig zu machen“, schreiben die Antragsteller.

Um die Energiewende zu beschleunigen, könne auch die Gemeinde Röhrmoos seinen Teil dazu beitragen. Lorenz, Götz und Kugler gehen auch auf die derzeit in Bayern geltende 10H-Regelung bei der Errichtung von Windrädern ein und weisen darauf hin, dass die Gemeinde selbst die Bauleitplanung übernehmen kann und dann geringere Abstandsflächen durch Abwägung im Rahmen der Planung formuliert werden können. „Da im Gemeindegebiet die 10H-Regel nicht eingehalten werden kann, ist die Gemeinde Röhrmoos gezwungen, zur Errichtung von Windrädern den Weg über eine eigene Bauleitplanung zu gehen“, fordern die drei Fraktionen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten die Kommunalpolitiker nun heiß über den Bau von Windrädern. Vor allem CSU-Fraktionschef Stephan Hueber und dessen Fraktionskollegin Johanna Gastl konnten sich mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise nicht anfreunden. Sie kamen zu dem Schluss, dass zur Bestimmung von Konzentrationsflächen nicht unbedingt ein Planungsbüro beauftragt werden müsse, „weil es im Landkreis doch einen Windatlas gibt“.

Lorenz hielt entgegen, dass der gemeinsame Antrag aus der Not heraus geboren wurde, „weil ein Auftrag für ein Planungsbüro bisher nicht zustande gekommen ist“ und Nicolas Kugler (Grüne) meinte „der Windatlas ist auch nicht mehr ganz jung“. Arthur Stein (Grüne) ging ins Detail und sagte: „Wo ist der nächste Einspeisepunkt – sowas müsste doch ein Planer eruieren!“

SPD-Gemeinderätin Sabine Decker sprach sich dafür aus, beim Windradbetrieb auf jeden Fall die Bürgerschaft miteinzubeziehen, Freie-Bürger-Gemeinderat Schorsch Niederschweiberer unterstützte den Vorschlag von CSU-Kollegen Burkhard Haneke, hinsichtlich erneuerbarer Energien einen „Runden Tisch“ einzurichten.

Niederschweiberer habe in Erfahrung gebracht, dass aktuelle Windrad-Modelle eine Gesamthöhe von 250 Meter und eine Nennleistung von über 5 Megawatt haben. Der Jahresertrag von rund 8 Millionen kWh könne mehr als 2000 Haushalte versorgen. Die kompletten Baukosten inklusive Planung, Gutachten und Netzanschluss würden bei 8 Millionen Euro liegen ,so Niederschweiberer.

Die Gemeinderäte beschlossen schließlich einstimmig, den Bau von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet zu ermöglichen und eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten zu lassen. Zur Ausarbeitung soll ein Planungsbüro beauftragt werden.