Röhrmooser SPD fordert Grundsteuer C

Die Röhrmooser SPD im Gemeinderat fordert die Einführung der Grundsteuer C. Eine Maßnahme gegen Immobilienspekulanten.

Die Gemeinde Röhrmoos soll dem SPD-Antrag nach die Bayerische Staatsregierung auffordern, Städte und Gemeinden in Bayern bei der Baulandmobilisierung zu unterstützen und ihnen hierzu die Erhebung der Grundsteuer C ermöglichen. Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) solle nach den Vorstellungen der beiden SPD-Gemeinderatsmitglieder Sabine Decker und Fraktionssprecher Wolfgang Götz die Initiativen der Spitzen des Bayerischen Städte- und Gemeindetags unterstützen und den noch zu fassenden Beschluss den Verbandsversammlungen vorlegen.

Begründet wird der Vorstoß der Röhrmooser Genossen mit dem einerseits großen Problem bei der Baulandmobilisierung in Ballungsräumen, andererseits mit dem unnötigen Flächenfraß, den es zu verhindern gelte. Die Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke hätte im Landtag eine Mehrheit, da sich CSU, SPD und Grüne für dieses Projekt aussprechen. Dass dieses Vorhaben von den Freien Wählern im Landtag blockiert werde, können die beiden SPD-Gemeinderäte nicht verstehen, „denn die Freien Wähler schützen mit ihrem Verhalten nur Grundstücksspekulanten und verhindern dringend notwendigen Wohnungsbau“, schreiben Decker und Götz in ihrem Antrag.

Sie nehmen Bezug auf eine Stellungnahme des Vorsitzenden des Bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, der die Grundsteuer C für ein unverzichtbares Instrument hält, um Flächen für den Wohnungsbau zu schaffen.

Schon im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht eine gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer gefordert, was schließlich von der Bundesregierung und dem Bundestag mit dem Instrument der Grundsteuer C auf den Weg gebracht wurde. Die Gemeinden sollen mit der Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen können, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese Grundsteuer C schaffe also finanzielle Anreize, auf solchen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen.

„Sie ist in die Freiheit der Entscheidung der kommunalen Räte gestellt“, unterstreichen die beiden SPDler. Sie können den Präsidenten des Gemeindetags, Uwe Brandl (CSU), gut verstehen, der zuletzt von einem „Schlag ins Gesicht der Kommunen“ gesprochen hat, wenn man auf die Grundsteuer C verzichtet. Brandl hat sich wiederholt zur Vermeidung und Eindämmung von ungebremster Immobilienspekulation ausgesprochen. Er wirft Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eigenartige Sozialisierung, Klienteldenken und ein Fehlverständnis von Eigentum vor.

Brandl sei zu der Überzeugung gekommen, dass Aiwanger die Kommunen ziemlich egal sind. „Die Kommunen sollen also offensichtlich bevormundet und ihnen die Entscheidung über die Anwendung des wichtigen Steuerungselements einer Grundsteuer C erst gar nicht ermöglicht werden“, vermuten die beiden Sozialdemokraten aus Röhrmoos.

Die bayerische Staatsregierung sei nun gefordert, sich klar zur Grundsteuer C zu bekennen und den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, die dringend benötigte innerörtliche Baulandmobilisierung voranzubringen.

„Im Übrigen ist die genaue Ausgestaltung der Grundsteuer B für den Freistaat Bayern genau zu beachten“, heißt es weiter im SPD-Antrag. Das angewandte Flächenmodell solle an den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts gemessen werden, das explizit eine realistische Bewertung als Steuergrundlage gefordert habe.

Josef Ostermair