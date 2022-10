Der einzige Supermarkt schließt

Die Tage für den Rewe-Markt Leitenstorfer und die Post sind gezählt. Im Laufe der Zeit gingen auch die Umsätze stark zurück und es gab keinen anderen Weg mehr, als aufzuhören! Rewe-Chefin Andrea Leitenstorfer © ost

Die Strompreise seien „nicht mehr bezahlbar“ . Daher ist Rewe Leitenstorfer zum Jahresende Geschichte. Und die Röhrmooser sind dann fast ohne Einkaufsmöglichkeit.

Röhrmoos – Wie ein Lauffeuer hat sich in Röhrmoos und darüber hinaus die Nachricht verbreitet, dass der alteingesessene Rewe-Lebensmittelmark Leitenstorfer schließen wird– und das schon zum Jahresende.

Den Dachauer Nachrichten gegenüber bestätigte Chefin Andrea Leitenstorfer, die auch im Röhrmooser Gemeinderat sitzt, diesen unerwarteten Schritt. Mehrere Gründe hätten zu dieser Entscheidung geführt. „Zunächst hatten wir während der stärksten Corona-Phase Personalprobleme, aber die konnte ich wieder in Griff bekommen. Was mir die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe aber erleichtert hat, war der auslaufende Stromvertrag“, erklärt die Kauffrau mit dem Hinweis auf die stromfressende Kühlung.

Die enorm gestiegenen Strompreise seien einfach nicht mehr bezahlbar. Hinzu komme, dass ihren Feststellungen zufolge das allgemeine Kaufverhalten stark zurückgegangen sei, „und so gingen im Laufe der Zeit auch die Umsätze stark zurück und es gab keinen anderen Weg mehr, als aufzuhören“, erklärt die Geschäftsfrau.

Ehemann Manfred Leitenstorfer betreibt den größeren Rewe-Markt im Indersdorfer Gewerbegebiet, und daran werde sich auch nichts ändern. Mit der Geschäftsschließung in Röhrmoos wird es auch die im Laden etablierte Post-Filiale nicht mehr geben. Den Beschäftigen im Bereich der Post sei gesagt worden, dass sich die Post um einen neuen Standort bemühen werde, mehr wissen die Beschäftigten aber auch nicht.

Auch den auf der anderen Seite der Reindlstraße bestehenden Rewe-Getränkemarkt werde es nach dem 31. Dezember dieses Jahres nicht mehr geben.

Für Röhrmoos bedeutet das Ende der Ära Leitenstorfer einen großen Einschnitt. Die fast 6500 Einwohner zählende Gemeinde hat schon vor mehreren Jahren den einzigen Metzger im Ort verloren, so dass es den Bürgern nicht leicht gemacht wird, ihre Kaufwünsche innerhalb der Gemeindegrenzen zu erfüllen. Gerade der Lebensmittelmarkt der Leitenstorfers, war wie kein anderes Geschäft mit Röhrmoos verwurzelt. Ältere Röhrmooser erinnern sich noch gut, wie sehr die verstorbenen Eheleute Leitenstorfer mit ihrem Laden verbunden waren. Die Familie Leitenstorfer konnte schon 1989 100-jähriges Geschäftsjubiläum feiern. Getreidehandel, Lebensmittelgeschäft und eine Bäckerei waren die Existenzgrundlage. Das moderne Selbstbedienungsgeschäft wurde in den Jahren 1986/1987 errichtet, doch bald ist alles Vergangenheit.

An dem kleinen Gewerbegebiet an der Straße nach Pasenbach gibt es zwar noch einen Edeka-Markt, aber da werden für manche Gemeindebürger die Wege schon weiter. Am geplanten Wohnbaugebiet „Bücherlweiher“ soll sich nach den Vorstellungen des Gemeinderats ein großer Discounter niederlassen können, aber da streitet man noch um die Form der Bebauung, so dass es möglicherweise noch länger dauern wird, bis sich hier die Türen öffnen. Dass ihre Familie diesen geplanten Markt übernehmen könnte, war für Andrea Leitenstorfer noch nie ein Thema, wie sie betont.