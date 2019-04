Röhrmooser Theaterer: Bares Geld für jede Leich’

Das Röhrmooser Theaterensemble durfte sich bei der Premiere zu ihrem Schwank „Gespenstermacher“ über ein volles Haus freuen.

Röhrmoos/Großinzemoos – Weil es in Röhrmoos leider keine Theaterbühne mehr gibt, wechselten die Theaterer auf die Bühne im Brummer-Saal in Großinzemoos. Und schon bei den ersten beiden Vorstellungen war die Begeisterung im Publikum riesengroß. Bei der Premiere zum lustig-makaberen Schwank „Gspenstermacher“ und auch bei der Aufführung am Tag danach durften sich die acht Akteure auf der Bühne sowie das zum Röhrmooser Theaterensemble gehörende Team über ein volles Haus freuen.

Im von Ralph Wallner geschriebenen Dreiakter geht es um Schippe und Schaufe, zwei skurrile, aber lustige Totengräber, die bestens von Herbert Michaelitza und Rudi Kirchner verkörpert werden. Die beiden haben gerade so ihr Auskommen. Abgesehen vom sympathischen Knecht Leo (Christian Müller), werden Schaufe und Schippe von den meisten im Dorf gemieden. Ebenso von der Dorfverrückten Philomena (Christiane Paschke) und der resoluten Moorwirtin Rosa Moderer (Doris Wallner), in deren heruntergekommenen Dorfwirtschaft sich alles abspielt. Eines Tages müssen die beiden „Graberer“ erfahren, dass laut einer neuen staatlichen Verordnung nur noch pro Begräbnis bezahlt wird und es kein pauschales Gehalt mehr geben soll.

Mehr graben, mehr Geld? Eine gefundene Flasche Gift bekommt da gleich eine ganz andere Bedeutung. Ein ausgesprochener Fluch der Dorfverrückten tut sein Weiteres, und schon bald geistern fidele Gespenster durchs Dorf.

Die Moorwirtin muss unterdessen ihren langjährigen Zwist mit der wohlhabenden Bauerswitwe Vevi Veichtl (Anita Wackerl) austragen, denn beide interessieren sich für den Schuaster-Jackl (Andreas Herzinger), der sich jedoch für keine der beiden Damen begeistern kann. Das Verwirrspiel wird größer und größer, denn in der Zwischenzeit taucht auch noch die junge Lena (Christine Widhopf) im Ort auf, die Knecht Leo sofort den Kopf verdreht. Doch irgendetwas scheint bei ihr faul zu sein...

Mehr soll von dem Gaudium unter der Regie von Andreas Herzinger nicht verraten werden. Dank des perfekten Spiels blieben die beiden Souffleusen Elfriede Dörr und Tanja Zollbrecht nahezu beschäftigungslos. Beste Arbeit haben auch Janine Schlichtholz und Verena Rail (Maske) geleistet. Nicht wegzudenken sind die Kräfte, die man während der Theatervorführungen nicht sieht, nämlich die für die Technik verantwortlichen Otto Dörr und Günter Paschke sowie die Bühnenbau-Spezialisten Christian Müller, Franz Wacht, Thomas Grieser und Richard Müller. So viele Spezialeffekte mit Nebel und Licht wie bei den „Gspenstermachern“ waren in Röhrmoos bislang noch nicht zu sehen.

Weitere Aufführungen

finden am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai, um 19.30 Uhr im Brummer-Saal von Großinzemoos statt. Saaleinlass ist um 18 Uhr.