Rager und Prinkewerden Vereinsmeister

So sehen Sieger aus: Katrin Rager und Bernd Prinke setzten sich in Unken bei schwierigen Bedingungen durch. foto: sr

Saisonabschluss beim WSV Röhrmoos

In Unken im österreichischen Heutal sind die neuen Vereinsmeister des Wintersportvereins Röhrmoos (WSV) ermittelt worden: Katrin Rager und Bernd Prinke setzten sich in jeweils zwei Durchgängen souverän an die Spitze.