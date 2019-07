Konzert auf Top-Niveau

Einen musikalischen Leckerbissen nach dem anderen durften die rund 200 Zuhörer genießen, die dem Salonorchester Karl Edelmann in der Klosterkirche St. Josef lauschten.

Schönbrunn– Eigentlich sollte diese Veranstaltung des Röhrmooser Kulturkreises die traditionelle Sinfonische Sommernacht auf dem Schönbrunner Marienplatz bilden, doch das Wetter spielte nicht mit. Dem hohen musikalischen Niveau tat das Konzert in der Klosterkirche von der Akustik her keinen Abbruch.

Michael Wockenfuß, der Vorsitzende des Röhrmooser Kulturkreises, freute sich, dass es durch die Kontakte von Erich Müller gelungen ist, dieses weit über Bayern hinaus bekannte Salonorchester zu verpflichten, das vielen schon von der Redoute im Dachauer Schloss bekannt war. Wockenfuß dankte den Schönbrunner Franziskanerinnen, die es ermöglichten, diese Musik auf hohem Niveau in der Klosterkirche zu präsentieren.

Zum Konzertauftakt ließ das zehnköpfige Ensemble den von Karl Edelmann komponierten Pfaffenwinkler Festmarsch hören, es folgten so bekannte Stücke wie der Klaus-Walzer und die Waschermadl-Polka.

Karl Edelmann, Gründer des Salonorchesters und Kontrabassist, wuchs mit der Volksmusik auf. Seine Kompositionen sind längst zum Inbegriff lebendigen Musizierens geworden, was weitere Kostproben aus seiner Feder bestätigten.

Als „Superstar mit vielen Affären“ hat Albrecht Hame Johannes Strauß bezeichnet, der 1864 mit dem Morgenblätter-Walzer von sich reden machte und an dessen Musik sich die Konkurrenz damals maß. Zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten hatte Strauß 16 Konzerte innerhalb von 14 Tagen gegeben, die alle ausverkauft waren. So groß war der Andrang in Schönbrunn zwar nicht, aber die Begeisterung über die Musik von Johann Strauß und Johann Strauß Sohn mindestens genau so groß. Das bestätigte der donnernde Applaus zur Schnellpolka „Vom Donaustrande“ und der „Feuerfest-Polka“.

Zu den Höhepunkten des Konzerts zählten zweifelsohne die Darbietungen der beiden Solisten, Anna-Maria Bogner und Richard Wiedl. Beide bedienten sich zunächst der Bühnenwerke von Carl Zeller. Die Sopranistin besang mit ihrer herrlichen Stimme die Christl von der Post, und Richard Wiedl, der als einer der letzten Buffo-Tenöre angekündigt wurde, forderte zusammen mit dem Publikum zum „No amoi“ auf. Im Duett sangen die beiden schließlich das „Schenkt man sich Rosen in Tirol“. Wiedl, der mit seiner Schwester Angela schon weltweit aufgetreten ist, zeigte sich hier mit einem Strauß Rosen sehr charmant. Mit dem Hoch- und Deutschmeister-Mark ging man in die Sektpause. Der Burschen- und Mädchenverein Röhrmoos versorgte die Zuhörer kulinarisch.

Der Zigeuner-Marsch bildete den Auftakt zum zweiten Konzertteil. Es folgten der Walzer Nummer 2 von Dimitri Schostakowitsch, das von Bogner dargebotene „Meine Lippen küssen so heiß“ von Franz Lehar) und Wiedls „Komm Zigan“ von Emmerich Kalman. Zu einer Reise nach Varasdin luden anschließend beide gemeinsam ein, und da hielten es viele Zuhörer schon nicht mehr auf den Kirchenbänken aus. Die Begeisterung steigerte sich noch einmal beim „Gigolo-Tango“ von Leonello Casucci und dem Czardas von Vittorio Monti.

Der Walzer „Gold und Silber“ sollte den Schlusspunkt setzen, doch da machte das Publikum nicht mit, das sich das Champagner-Lied aus der Fledermaus, „Im Feuerstrom der Reben“, mit dem Gesang der beiden Solisten als Zugabe erklatschte.

ost