Autofahrer holt zu weit aus

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Schönbrunn ist ein alkoholisierter Mercedes-Fahrer beim Rechtsabbiegen mit einem anderen Auto kollidiert. Er hatte zu weit ausgeholt.

Schönbrunn– Gegen 16.45 Uhr bog der 60-Jährige von der Viktoria-von-Butler-Straße nach rechts in die Kreisstraße 3 ein. Beim Abbiegevorgang kam er auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem Richtung Ziegelberg fahrenden Mercedes, der in den rechten Straßengraben geschleudert wurde. Die 68-jährige Fahrerin aus Dachau und der Unfallverursacher aus Haimhausen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Schönbrunn zur Verkehrsregelung eingesetzt.

Die aufnehmende Streifenbesatzung nahm beim 60-jährigen an der Unfallstelle Alkoholgeruch wahr. Mit fast einem Promille musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

mm