Verspottung Jesu kehrt zurück

In die schon seit vielen Jahren wegen Innenrenovierung geschlossene Hofmarkkirche von Schönbrunn soll nach Abschluss der Renovierungsarbeiten eine Figurengruppe zurückkehren.

Schönbrunn – Die Gruppe hatte einst in der Seitennische der geschichtsträchtigen Kirche ihren Platz gefunden.

Der schon verstorbene Schönbrunner Arzt Dr. Egon Steinbacher hatte die Figurengruppe, die die Demütigung von Jesus Christus darstellt, vor vielen Jahren fotografiert. Das Bild war zuletzt in Dachau zu sehen. Die abgebildeten Figuren sind in der Restauratoren-Werkstatt der Firma Neumeier in Bad Endorf eingelagert.

Gerhard Schmidbauer, der Vorsitzende des Fördervereins Hofmarkkirche, hat beim Tag des offenen Denkmals die Besucher über die Geschichte dieses wertvollen Gotteshauses informiert – und über die Probleme mit der Renovierung. Viele, die die Schönbrunner Kirche kennen, bezeichnen es als Schande, dass das Erzbischöfliche Ordinariat kaum etwas gegen den Stillstand der Renovierung unternimmt. Seit 2002 ist die Kirche geschlossen. Schmidbauer und sein Stellvertreter Burkhard Haneke sind schon mal froh, dass das Foto von der Verspottung Jesu zurückgekehrt ist.

Vor Ort wurden schon mit vielfältigen Aktionen Beiträge zur kostspieligen Renovierung geleistet, aber das ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Aber wenn viele einen finanziellen Beitrag leisten, sieht man im Ordinariat, wie sehr man bei uns den Fortgang der Renovierung erwartet“, so Schmidbauer.

ost