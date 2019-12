Schönbrunner Adventsmarkt mit Geschichten, Figurentheater und Weihnachtsbastelstube

Einmaliges Mitmach-Angebot an zwei Tagen

von Josef Ostermair

Der bisher eintägige Adventsmarkt in Schönbrunn dauerte heuer erstmals zwei Tage – der große Zuspruch der Besucher gab dieser Ausweitung recht. Es gab ein vielfältiges Angebot an 33 Ständen und ein Mitmach-Angebot sowohl für Kinder als auch für Erwachsene – in diesem Ausmaß einmalig im Landkreis. Der gesamte Adventsmarkt stand heuer erstmals unter der Organisationsleitung von Bernd Haugg, dem neuen Leiter für Freizeit und kulturelle Bildung im Franziskuswerk.