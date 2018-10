In fünf Monaten zum neuen Schützenheim

Respekt vor den Riedenzhofener Schützen: Innerhalb von nur fünf Monaten haben sie es geschafft, sich im Obergeschoss des Röhrmooser Rewe-Marktes Leitenstorfer ein neues Domizil zu schaffen. Diese Bravour-Leistung war nur möglich, weil alle Mitglieder kräftig anpackten!

Röhrmoos – Die Riedenzhofer Eichengrün-Schützen waren in den vergangenen Jahren im Haus der Vereine untergebracht, doch da wäre die Zukunft dieses Vereins ungewiss gewesen (wir berichteten). Dass man sich nun acht Schießstände und ein 50 Quadratmeter großes Schützenstüberl geschaffen hat, ist mehr als verständlich.

Weil bei dieser Baumaßnahme mit knapp 3000 freiwilligen Arbeitsstunden Eigenleistung groß geschrieben wurde, mussten nur die Bereiche Sanitär, Spenglerei und Zimmerei an Firmen vergeben werden. „Es wurde fast jeden Tag von Mitgliedern zum Nulltarif gearbeitet“, freut sich Schützenmeister Stefan Orthofer, der hervorhebt, wie wichtig es war, dass die Rentner im Verein fleißig arbeiteten, während die Hauptberuflichen keine Zeit hatten.

Wie gut die neue Herberge angenommen wird, zeigte sich beim Auftaktschießen, bei dem über 50 Sportschützen an die Stände gingen. Weil nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Damen im Verein immer mehr werden, wurden neben einem Herren-WC auch zwei Damen-WCs eingebaut und für die große Schar an Jugendlichen ein 60 Quadratmeter großer Jugendraum geschaffen. Der Flughafen München gab bereits die Zusage, für diesen Jugendraum einen Billardtisch zu spendieren. Für die Sportschützen gibt es zudem einen Extra-Umkleideraum, so dass das Riedenzhofener Schützenheim für die Zukunft gerüstet ist.

Am meisten freut Orthofer, dass der geschätzte Kostenrahmen von 195 000 Euro einschließlich Eigenleistung eingehalten werden kann. Finanziert werden der neue Schießstand und das Schützenheim durch Spenden, Zuschüsse und Darlehen. 20 Prozent der Bausumme übernimmt die Gemeinde, 25 Prozent der förderfähigen Summe gibt es vom Bayerischen Sportschützenbund. Wichtig ist Orthofer, dass durch das Schützenheim die Geselligkeit gesichert sei, „denn das sei ein wichtiges Anliegen der Schützen“. Er selbst war es, der die schöne Theke aus Naturstein geschaffen habe.

Geschossen wird bei den Riedenzhofern jeden Freitag ab 18 Uhr. Eine wichtige Einnahmequelle zum Schuldenabbau ist, dass der Verein in der Adventszeit an die Kunden des Tannenhofes Oberweilbach an den Wochenenden Glühwein und Würstl verkauft. Mit der offiziellen Einweihung ihres neuen Schützenheimes lassen sich die Riedenzhofener noch Zeit, denn die ist erst für Samstag, 1. Juni 2019, vorgesehen. Bis dahin werden bereits viele Kugeln die Läufe der Sportgewehre am neuen Stand verlassen haben. Josef Ostermair