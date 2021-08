Seit fünf Jahrzehnten bei den Genossen

MdB Michael Schrodi ehrt in Röhrmoos langjährige SPD-Mitglieder

Eine schöne Aufgabe war es für den Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi, auf der Jahresversammlung der Röhrmooser SPD vier Parteijubilare ehren zu dürfen.

Röhrmoos - 50 Jahre hält Helmuth Rumrich der SPD die Treue. Der pensionierte Volksschullehrer war neun Jahre SPD-Ortsvorsitzender und gehörte 18 Jahre dem Röhrmooser Gemeinderat an. Rumrich gehört auch zu den Gründern der Röhrmooser Heimatblätter (Mitverfasser von vier Bildbänden der Gemeinde) und ist von der ersten Stunde an Mitglied der Awo Röhrmoos sowie von der Volkshochschule und der Musikschule.

„Er hat 30 Jahre Gemeindepartnerschaft mit Taradeau konkret miterlebt“, berichtete die SPD-Ortsvorsitzende Sabine Decker. Rumrich wurde auf Vorschlag des Gemeinderats schon mit der Ehrenamtsnadel des Landkreises sowie mit der Bürgermedaille der Gemeinde Röhrmoos ausgezeichnet.

40 Jahre bei der SPD sind Horst Pillhöfer und seine Frau Elvira, die leider nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Die Pillhöfers sind stark im Naturschutz engagiert. Horst Pillhöfer ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Röhrmoos und hat sich den Blühwiesen im Gemeindegebiet verschrieben. Auch seine Frau setzt sich stark für ökologische Themen ein.

Drei SPD-Mitglieder bringen es auf 30 Jahre Mitarbeit im Ortsverein, nämlich Wolfgang Götz, Sabine Decker und Karin Decker. Wolfgang Götz ist Juso-Gründungsmitglied in Röhrmoos und im Landkreis und war acht Jahre SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Röhrmoos. Seit sieben Jahren ist er zudem Fraktionssprecher im Gemeinderat. Götz ist zudem Verbindungsmann des Gemeinderats im Partnerschaftskomitee mit Taradeau.

Sabine Decker, die den Ortsverein der SPD leitet und sich auch im Gemeinderat engagiert, kommt aus dem Lager der Jusos, wo sie Gründungsmitglied ist. Lange Zeit führte sie auch diese Jugendorganisation. Der SPD gehört sie seit drei Jahrzehnten an, genauso lange wie ihre Mutter Karin Decker, die sechs Jahre Gemeinderätin und lange Zeit auch im Ortsvorstand der SPD vertreten war. Sie ist Gründungsmitglied der Awo Röhrmoos. Karin Decker war auch viele Jahre Vorsitzende der Vhs Röhrmoos. Die Ehrung konnte sie leider nicht persönlich entgegennehmen.

Programmatisches zur Bundestagswahl

Schrodi ging auf die politischen Eckpunkte des SPD-Programms zur anstehenden Bundestagswahl ein und warb für den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Eine zentrale Frage sei, wie es nach der Corona-Pandemie weitergeht. Schrodi warnte vor einem hohen Investitionsstau. „In der Schule sind wir noch in der Kreidezeit und nicht in der Digitalisierung angekommen.“ Zum Impffortschritt sagte er: „Es ist gegenüber den Kindern unverantwortlich, sich als Erwachsener nicht impfen zu lassen.“ Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zur Sicherung von 5,50 Euro Miete statt 15 Euro pro Quadratmeter seien geboten, unterstrich er.

Der CO2-Preis dürfe nicht zu schnell und zu stark steigen, denn dies betreffe die Mittelschicht und „vor allem die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Angebote, damit sich alle klimaneutral verhalten können.“

Im Gegensatz zu CSU, CDU und FDP stehe die SPD für eine Entlastung von Familien und Menschen mit durchschnittlichen und geringen Einkommen.

ost