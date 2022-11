Spannendes Stück, schmackhafte Speisen

Das erfolgreiche Theaterensemble: Manuela Schuster, Josef Siedersberger, Cornelia Siedersberger, Monika Schwarz, Wolfgang Böck, Tanja Braumüller und Yvonne Böck (v.l.). © Josef Ostermair

Das Krimidinnerstück „Schwarzwälder-Gifttorte und kalter Kaffee“ begeisterte in der brechend vollen Bürgergaststätte in Sigmertshausen bei sechs Aufführungen.

Fasziniert waren die Zuschauer nicht nur von der schauspielerischen Leistung dieses Ensembles, sondern auch von dem Drei-Gänge-Menü, das der Wirt aus Sri Lanka für die vielen Gäste zubereitete. „Spannendes Krimistück trifft auf tollen Service, tolles Essen und tollen Saal“, so fasste eine begeisterte Besucherin den tollen Theaterabend zusammen.

Wolfgang Böck hat das Stück geschrieben und spielt die Hauptrolle

Das Besondere an diesem Krimidinnerstück: Der Niederrother Wolfgang Böck schrieb das spannende und lustige Stück. Zudem spielte er die Hauptperson. Böck, der schon 35 Jahre lang eine Theatergröße in Niederroth ist, war diesmal der in seiner weiblichen Umgebung umworbene Emil Kalter, der Chef im Café „Kalter Kaffee“.

Er erwischt ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte, das Rattengift in sich hat, und bricht am Tisch zusammen, die Torte mitten im Gesicht. Er scheint tot zu sein und wird mit der Schubkarre abtransportiert. Ein großer Schock für alle, oder doch nicht?

Die Kommissarin Klothilde Würg ermittelt daraufhin. Verkörpert wurde sie von Manuela Schuster, die viele Jahre im Feldmochinger Volkstheater spielte. Die junge Inga Flitter, auch Flittchen genannt, – gespielt von Tanja Braunmüller, bekannt aus der Niederrother Theaterbühne – steht unter Verdacht, weil sie ein Verhältnis mit Emil hatte. Aber auch deren ältere Kollegin Rosa Schlüpfer – gespielt von Monika Schwarz vom Theater Petershausen –, die unsterblich in Emil verliebt ist, ist sehr verdächtig. Die Spur führt auch zur Ehefrau Helene – verkörpert von Cornelia Siedersberger, die seit Jahrzehnten Theater in Niederroth spielt.

Welche der verdächtigen Damen hat sich strafbar gemacht?

Doch welche der verdächtigen Damen hat sich nun strafbar gemacht? Kann die sehr eigenartige Kommissarin den Fall lösen, war die große Frage. Langsam aber sicher und mit einigen seltsamen Methoden kommt Klothilde Würg dem Täter auf die Spur. Aber ist Emil wirklich tot? Auch diese Frage steht plötzlich im Raum.

Das Publikum durfte mitraten. Wer ist der Täter? 14 Theatergäste lagen richtig mit ihrer Antwort, dass es überhaupt gar keinen Toten gab. Josef Siedersberger vom Theater Niederroth sprach in der Rolle des Notarztes Holger Helfer nicht umsonst immer nur vom Patienten und nie vom Toten. Überführt wurden die drei verdächtigen Damen schließlich durch die Auswertung der versteckten Kameras.

Das perfekte Schauspiel bereitete Souffleuse Yvonne Böck einen absolut ruhigen Abend. Immer wieder Szenenapplaus und ein donnernder Schlussapplaus blieben nicht aus. Was Wolfgang Böck besonders freute: Auch Profi-Krimidinner-Schauspieler Manfred Abholzer und der Theaterautor-Kollege Wolfgang Gunzelmann aus Bayreuth hatten sich für das Stück interessiert.

