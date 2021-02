Kleine Geburtstagsparty

Die SPD-Fraktion im Röhrmooser Gemeinderat schlägt in einem Antrag vor, das 30-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft mit der südfranzösischen Gemeinde Taradeau zu feiern. Man sei sich natürlich bewusst, dass dies aller Voraussicht nach nur in kleinerem Rahmen möglich ist.

Die SPD-Forderung nach Erneuerung der Partnerschaftstafeln ist laut Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) kein Problem, denn die Gemeindeverwaltung habe schon Ende 2020 neue Schilder bestellt. Es haben Verzögerungen gegeben, weil das aus Taradeau gelieferte Gemeindewappen von schlechter Qualität sei. Über die Röhrmooser Partnerschaftsbeauftrage Delphine Hase sei eine bessere Qualität der Wappendatei angefordert worden. „Sobald diese Datei vorliegt, können wir wieder aktiv werden“, so der Bürgermeister.

Auch zur weiteren SPD-Forderung, zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft eine Fotoausstellung zu veranstalten, äußerte sich Kugler. Im Haupt- und Finanzausschuss sagte er: „Das wäre eine denkbare Möglichkeit, wenngleich wir schon das 25-jährige Jubiläum gefeiert haben.“ Die Unterzeichnungen der Urkunden fanden am 26. Oktober 1991 und am 29. Mai 1992 statt. Der Termin für ein 30-Jähriges sei demnach nicht im Sommer 2021.

Für eine Fotoausstellung sei es erforderlich, Leute aus der Gemeinde zu finden, die Fotomaterial der vergangenen 30 Jahre zur Verfügung stellen und diese mit erläuternden Aussagen versehen könnten. Er denke dabei an den ehemaligen Gemeinderat Helmuth Rumrich und an Urban Steiner vom Röhrmooser Kulturkreis, sagte Kugler. SPD-Gemeinderätin Sabine Decker erklärte sich bereit, bei diesen beiden Gemeindebürgern mal „anzuklopfen“, denn die beiden Herren hätten umfangreiches Wissen in Sachen Gemeindepartnerschaft.

Constanze Feneis (Grüne) stellte die Frage, ob man die Partner aus Taradeau nicht in die Jubiläumsfeierlichkeiten in Röhrmoos einbinden sollte. Dies wolle er noch klären, sagte Kugler.

Weil es noch zu wenig Konkretes hinsichtlich des Jubiläums gebe, sprach Freie-Wähler-Fraktionssprecher Stefan Lorenz leicht verärgert von „ungelegten Eiern“. Decker hielt entgegen, dass der SPD-Antrag vielmehr eine Diskussionsgrundlage sei. Sie habe in Erfahrung gebracht, dass ein Dachauer Hobbykünstler im Rahmen der Ausstellung, die entweder im Rathaus-Saal oder im Hof des Rathauses stattfinden solle, Bilder über die Partnerschaft zeigen würde.

Bürgermeister Kugler empfahl hinsichtlich der von der SPD gewünschten Einbindung von Kindern ins Jubiläum, erst Kontakt zur Röhrmooser Schulleiterin Sabine Bauer aufzunehmen. Er erwarte sich diesbezüglich auch noch weitere Details von den Antragstellern. Wichtig sei es ihm, dass die Partnerschaft, die der verstorbene Altbürgermeister Sepp Westermayr ins Leben gerufen hat, weiter gelebt werde. Deshalb sollte auch die Bevölkerung vor Ort in die Jubiläumsfeierlichkeiten eingebunden sein.

Georg Niederschweiberer (Freie Wähler), der Vorsitzender im Elternbeirat der Grundschule Röhrmoos ist, sagte, er begrüße es, wenn als Beitrag zur Völkerverständigung auch Jugendaustausch stattfinden könnte.