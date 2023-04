SPD Röhrmoos holt 75-Jahr-Feier nach

Wichtige Kommunalpolitiker in den letzten sechs Jahrzehnten: Hans Philipp, Dr. Klaus-Josef Notz, Helmuth Rumrich, Alois Auer, Franz Schmid, Gerhard Schmidbauer und Sabine Decker (v. l.). Es fehlt der amtierende Gemeinderat Wolfgang Götz. © Josef Ostermair

Der SPD-Ortsverein Röhrmoos, der schon seit 1947 besteht feiert sein 75-jähriges Bestehen nach, und zwar am Samstag, 29. April, um 10.30 Uhr im Gasthof Kiermeir in Arzbach.

Röhrmoos - Stolz sind die 28 SPD-Mitglieder, dass es diese politische Kraft schon viel früher in Röhrmoos gab, als die örtliche CSU, die im nächsten Jahr erst 60. Geburtstag feiern kann.

Ein Blick in die Röhrmooser SPD-Chronik zeigt, dass die Gründung des Ortsvereins in einer Zeit erfolgte, in der bittere Armut und Not nicht nur in den Städten, sondern auch bei den Menschen auf dem Land herrschte. Vor diesem Hintergrund erscheint es nur konsequent, dass sich 1947 Menschen aus dem Umfeld vieler Flüchtlinge und Heimatvertriebener, vor allem aus dem Egerland, die schon in ihrer Heimat Sozialdemokraten und zum Teil auch in der Seligergemeinde organisiert waren, mit Einheimischen zusammenfanden, um in Röhrmoos die sozialdemokratischen Werte weiterleben zu lassen.

Zehn Vorsitzende in 75 Jahren

Die Gründungsversammlung der Röhrmooser SPD erfolgte in dem heute nicht mehr existierenden Gasthaus Bücherl. Zum ersten Ortsvorsitzenden wurde Karl Pfleger gewählt, der 1952 dieses Amt an Richard Schneider abgab. In den nächsten acht Jahren war Korbinian Hintermeier am Ruder. Sozialdemokrat und Gewerkschafter mit Leib und Seele war Alois Auer, der zunächst den Vorsitz von 1966 bis 1972 innehatte.

Sein Nachfolger im Amt des Ortsvorsitzenden war bis zum Jahre 1983 Hans Philipp, der dann das Amt 1983 wieder an Alois Auer zurückgab, der bei den anderen Parteien und politischen Gruppierungen als „Wadlbeißer“ gefürchtet war. Für die Zeit von 1990 bis 1999 hat man den Hauptschullehrer Helmuth Rumrich zum Ortsvorsitzenden gewählt und viermal bestätigt. In einer Phase des Übergangs übernahm mit Dr. Klaus-Josef Notz ein Religionswissenschaftler die Leitung, bis von 2001 bis 2007 Gerhard Schmidbauer SPD-Chef war. Die erste Frau, die den Vorsitz übernommen hatte, war Sabine Decker, die nach drei Jahren den Vorsitz wieder an Notz zurückgab, ehe in den nächsten acht Jahren Wolfgang Götz das Kommando führte. Dann erklärte sich erneut Sabine Decker bereit, das SPD-Schiff zu steuern. Nur zehn Vorsitzende in 75 Jahren, das zeugt von beachtlicher Kontinuität.

Röhrmooser SPD stellt zwei „erste Frauen“

Am Rathaustisch haben die SPDler nie ein Blatt vor den Mund genommen. Immerhin 17 Frauen und Männer machten in 75 Jahren Kommunalpolitik. Karin Decker, die Mutter der heutigen Ortsvorsitzenden, war die erste SPD-Frau im Gemeindeparlament.

Auch auf Kreisebene engagierten sich die Röhrmooser „Sozis“ von der ersten Stunde an. Es gab im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aus Röhrmoos sechs SPD-Kreisräte und mit Paula Herzinger erstmals auch eine SPD-Frau aus Röhrmoos. Sie arbeitete auch in den Führungspositionen mehrerer Röhrmooser Vereine engagiert mit und ist heute Ehrenbürgerin.

Mit einer Menge Anträge hat die SPD die Gemeindeverwaltung nie verschont. Erst jetzt werde immer deutlicher, dass der einst abgelehnte SPD-Antrag zum Bau einer großen Umgehungsstraße für Großinzemoos, Riedenzhofen und Röhrmoos im Zuge des Neubaus der ICE-Trasse ein Fehler gewesen sei, den man wohl nicht mehr gutmachen könne.

Wichtig war es für die SPD-Leute immer, die Belange der Mitmenschen gebührend zu vertreten. Der verstorbene Alois Auer hat schon zur 50-Jahr-Feier der Röhrmooser SPD geschrieben: „Die SPD hat durch die Befreiung des arbeitenden Menschen der Freiheit und der Gerechtigkeit für alle Menschen gedient. Die SPD wird ihren Weg in diesem Sinne fortsetzen, denn der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit wird nie enden.“ In der Tat ist es so, dass die SPD, die derzeit mit Sabine Decker und Wolfgang Götz im Gemeinderat vertreten ist, sich verstärkt um die Anliegen des „kleinen Mannes“ kümmert. SPD-Chefin Sabine Decker hat mit besonderem Bezug auf das Franziskuswerk Schönbrunn im Gemeinderat auch das Amt der Beauftragten für Menschen mit Behinderung übernommen.

Festrede und Ehrungen

Die Festrede für das 76-jährige Bestehen der Röhrmooser SPD hält MdB Michael Schrodi, der auch finanzpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag ist. Im Festprogramm sind außerdem Ehrungen vorgesehen.

