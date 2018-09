Funktionäre dringend gesucht

Das Thema „Beitragserhöhung“ wird auf der nächsten Jahresversammlung der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos immer wahrscheinlicher. Denn wenn bis zum Frühjahr aus dem Kreis der 1247 Mitglieder keine Funktionäre gefunden werden, wird der Verein wohl oder übel auf bezahlte Mitarbeiter oder Fremdfirmen zurückgreifen müssen, um alle Aufgaben zu meistern.

Röhrmoos – Schon seit fast zwei Jahren sind bei der SpVgg die Vorstandsposten zweiter Kassier, zweiter Schriftführer und Jugendleiter nicht besetzt. Die Aufgaben des Jugendleiters übernahm Vereinschef Günter Bakomenko kommissarisch. „Die Suche nach Mitgliedern, die die verwaisten Ämter übernehmen könnten, verlief trotz mancher persönlicher Ansprache erfolglos“, bedauert der Vereinsvorsitzende und Gemeinderat. Über dieses Thema wurde wieder einmal in der jüngsten Ausschusssitzung des Vereins diskutiert. Bakomenko richtete dabei Appelle an alle zwölf Abteilungen. Er ist sich gleichzeitig bewusst, dass ein Weckruf an die Adresse der versammelten Abteilungsleiter schwierig ist, denn diese Mitglieder bringen sich ohnehin schon in den Verein ein. „Der Vorstand will auch nicht bei den Funktionären der Abteilungen wildern, und dort Personal abwerben, das in den Abteilungen dringend gebraucht wird.“

Bakomenko begrüßte es, dass es trotz aller Schwierigkeiten immer wieder gelinge, Betreuer für die Jugendmannschaften aus dem Kreise der Mitglieder zu stellen. „In einer Liste aller Trainer und Betreuer stehen über hundert Namen“, so Bakomenko, der daher einen Mangel an Engagement für das Ehrenamt nicht feststellen kann. Sehr schwierig sei es aber nach wie vor, für die Verwaltungsarbeit im Verein Funktionäre zu finden. Diese vielfältigen Aufgaben reichen von der Buchführung über die Mitgliederverwaltung und den Abschluss von Versicherungen bis zum Beantragen von Zuschüssen. Das und vieles mehr muss erledigt werden, um einem Verein am Laufen zu halten.

Nun gibt so manches Mitglied des Vereinsausschusses die Hoffnung nicht auf, dass doch noch Personen für die verwaisten Funktionärsposten gefunden werden. Doch die Tendenz, den Verein nicht als gemeinsames Projekt, sondern als Dienstleister zu betrachten, nehme leider immer mehr zu. Bakomenko: „Wenn das so bleibt, muss auch der Verein einen Schritt in Richtung Dienstleister gehen und seine Kosten decken.“ Man erwäge deshalb ernsthaft, für all die umfangreichen Verwaltungsarbeiten Personal einzustellen. Auch eine Vergabe der Buchhaltung und Steuerangelegenheiten an Steuerberater sei eine im Ausschuss diskutierte Möglichkeit, wenngleich das viel Geld kosten würde.

Dass der Vorstand eine Beitragserhöhung für den Fall anstrebt, dass die vakanten Vorstandsposten nicht mehr besetzt werden können, hatte Bakomenko bereits bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr angekündigt. So wird es immer wahrscheinlicher, dass auf der Einladung zur nächsten Hauptversammlung im März 2019 der Punkt „Beitragserhöhung“ stehen wird. Mit einer Beitragserhöhung solle erreicht werden, dass der Umfang der Vereinstätigkeit wieder auf ein normales Maß an ehrenamtlicher Arbeit zurückgeführt wird. „Ein Vorstandsamt soll kein aufwendiger Zweit- oder Nebenjob sein“, unterstreicht Bakomenko. Der Ausschuss sei sich im Klaren, dass es sehr schwierig ist, künftig Führungspersonal in der SpVgg zu finden, wenn die Lasten nur auf sehr wenigen Schultern verteilt werden.

Bakomenko hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Gerne würde er Gespräche mit Interessenten führen. Meldungen sollten an die SpVgg Röhrmoos – egal ob telefonisch, per Zettel im Briefkasten oder per E-Mail – gerichtet werden. Josef Ostermair