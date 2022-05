SpVgg Röhrmoos setzt auf die Kooperation

Sieht eher aus wie ein Feldweg: die Laufbahn des Röhrmooser Sportgeländes. © Ostermair

Die Röhrmooser Sportler freuen sich auf dem Bau des Gymnasiums. Hintergrund ist die gemeinsame Nutzung der Sportstätten.

Röhrmoos - Die Röhrmooser Sportler sind davon überzeugt, dass die Kooperation zwischen der SpVgg Röhrmoos und dem Landkreis hinsichtlich des geplanten Gymnasiumbaus Verbesserungen in mehrfacher Hinsicht für den Verein bringt. So hat die Mitgliederversammlung einstimmig die Pläne zwecks gemeinsamer Nutzung der Sportstätten gebilligt. Ebenfalls einstimmig ermächtigten die SpVgg-Mitglieder den Vorstand, zur Umsetzung die erforderlichen Verträge abzuschließen sowie Kredite bis zu einer Gesamthöhe von zwei Millionen Euro aufzunehmen.

Außensportanlagen des Vereins sind dringend sanierungsbedürftig

Vereinschef Günter Bakomenko machte deutlich, dass die Anfang der 70er Jahre errichteten Außensportflächen nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen und daher zum Teil ohnehin in den nächsten Jahren erneuert werden müssten. Entsprechende Vorschläge und Forderungen sind bereits von den Abteilungen Fußball und Leichtathletik an den Vorstand herangetragen worden.

„Die Kosten müsste die SpVgg eigenständig in den nächsten Jahren tragen, ohne Zuschüsse“, betonte Bakomenko. Die Kooperation mit dem Landkreis biete nun aber Gelegenheit, die Sportflächen zu erneuern und zu modernisieren. Im Gegenzug würden Zuschüsse und Anteile an den Betriebskosten vom Landkreis und der Gemeinde Röhrmoos in erheblichem Umfang fließen.

Die Vermietung der Sporthalle an das neu zu errichtende Gymnasium könne für zusätzliche Einnahmen sorgen. Die SpVgg werde Hausherr bleiben.

Vereinschef spricht von einmaliger Chance

„Es bietet sich jetzt die einmalige Chance für Röhrmooser Bürger und Vereinsmitglieder, die Sportflächen in einem Projekt auszubauen und zu renovieren. Die SpVgg wird auch in der Lage sein, in der wachsenden Gemeinde auch in Zukunft hervorragende Sportflächen anzubieten. Die Attraktivität unseres Vereins wird so gesteigert und bietet den Mitgliedern einen erheblichen Mehrwert“, sagte Bakomenko.

Zustimmung kam von Bürgermeister Dieter Kugler. Und auch Christian Waegele (Abteilung Fußball), Leichtathletik-Chef Rainer Skünak und Tennis-Abteilungsleiter Nicolas Kugler sprechen sich klar für die Kooperation aus.

Die Vereinsführung ist nun beauftragt und ermächtigt, die erforderlichen Grundstückspachtverträge abzuschließen. Zudem soll sie Bau- und sonstigen Anträge sowie Zuschussanträge, unter anderem beim BLSV, stellen. Die SpVgg soll auch die Aufträge für den Umbau der Sportstätten einschließlich Planungs-und Projektsteuerungsaufgaben vergeben. Natürlich sollen auch Verträge und Nutzungsvereinbarungen im Hinblick auf die Nutzung freier Kapazitäten der Vereinssportstätten durch das Gymnasium Röhrmoos mit dem Landkreis geschlossen werden.

Der BLSV-Kreisvorsitzende Günter Dietz betonte, dass der Vereinssport weiterhin im Vordergrund stehen müsse. Dies sei für die Gewährung von BLSV-Zuschüssen Voraussetzung.

SpVgg muss zwei Millionen Euro Kredit aufnehmen

Ziel der Verantwortlichen in Röhrmoos ist es, dass die dann deutlich schönere Außensportanlage bis zum Schuljahresbeginn im September 2025 genutzt werden kann. Das setzt allerdings voraus, dass alle zuständigen Gremien zustimmen. Um den Zeitplan einhalten zu können, sollen nach den Worten Bakomenkos einzelne Bauabschnitte noch 2023 ausgeschrieben werden, damit dann 2024 mit dem Um-und Erweiterungsbau begonnen werden kann.

Entsprechend der Machbarkeitsstudie sollen neben dem bestehenden Rasenspielfeld ein weiteres, etwas kleineres Rasenspielfeld, ein Kunstrasenspielfeld (90 mal 60 Meter), eine Beach-Kombianlage mit Kugelstoßring und ein Allwetterplatz für Weitsprung entstehen. Aus der sichtlich in die Jahre gekommenen Aschenbahn wird eine Tartanbahn mit Normmaßen.

Die zwei Millionen Euro, die von der SpVgg als Kredit aufgenommen werden, können laut Bakomenko nur zur Deckung des Vereinsanteils am Gesamtprojekt gesehen werden. Konkrete Zahlen über die Gesamtkosten und Zuschüsse können laut Schatzmeister Alex Beck erst verkündet werden, wenn sowohl der Gemeinderat als auch der Kreistag ihre Zustimmung gegeben haben.

