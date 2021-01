Röhrmooser Bund Naturschutz: Stolz auf den großen Fuhrpark

Außergewöhnlich und aufregend, aber auch sorgenvoll ist das erste Corona-Jahr aus Sicht der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Röhrmoos verlaufen. „Corona hat sich negativ auf unser Vereinsleben ausgewirkt, aber dennoch haben sich eine Reihe von aktiven Mitgliedern für den Naturerhalt tatkräftig eingesetzt“, bilanziert BN-Chef Horst Pillhöfer in seinem Rückblick auf 2020.

Röhrmoos - In den sogenannten „offenen Monaten des Jahres 2020“ ermöglichten acht Stammtisch-Gesprächsrunden den wichtigen und zielführenden Austausch zwischen den Mitgliedern. Der Nistkastenbau, organisiert von Toni Kolbeck mit Kindern in der Schule, fand im Februar statt und den Obstbaumschnittkurs leitete Horst Knebel. Der Amphibienzaun, betreut von Ulli Rauhaut, wurde im März aufgebaut – so konnten die Naturschützer viele Erdkröten und Molche in den Eimern am Zaun sichern.

„Als wesentlicher Anteil unseres Naturschutzes vor Ort in der Gemeinde Röhrmoos haben wir wieder viele artenreiche bunte Blumenwiesen und Magerbiotope gepflegt und erhalten“, unterstreicht Horst Pillhöfer. Vor allem Peter Kulzer habe hierfür bei vielen Fahrten mit Bulldog, Heck-Balkenmäher, Ladewagen und Kreiselschwader wertvolle Arbeit geleistet. Die Wiesen und Blühflächen, die von den Naturschützern gepflegt werden, wurden von der Flurbereinigung Vierkirchen und Biberbach sowie der Gemeinde und der Bahn bereitgestellt. Daneben pflegt der Röhrmooser BN noch einige kleinere private Flächen, naturnah.

Ein besonderer Vorteil vor Ort ist laut Pillhöfer die gute Ausstattung des BN-Fuhr- und Geräteparks. So ist es möglich, das Schnittgut von Gemeindeflächen mit dem eigenen Ladewagen abzutransportieren, was der Gemeinde-Bauhof mit seinen Geräten nicht kann. Beeindruckt ist Pillhöfer von dem neuen Anbau-Heckbalkenmäher. Kulzer habe damit alle Magerrasen-Bahndämme insektenfreundlich im Herbst schneiden können. „Heuer blühten auf unserem grünen Band entlang des aufgelassenen Bahndamms über 2450 Kreuzenziane im nördlichen Teil und in ganzer Länge bis Walpertshofen Zehntausende von Kartäuser-Nelken“, so Pillhöfer.

Aufgabe des BN war es auch, die bereits 2019 angelegten Blühstreifen zu betreuen. Mit den Aktiven der neuen Ortsgruppe Hebertshausen beteiligten sich die Röhrmooser Naturschützer an zwei Pflegeeinsätzen am alten Bahndamm südlich von Unterweilbach. Mit Ute Lindner und Stefan Humplmeier, den beiden Vorsitzenden der Ortsgruppe Hebertshausen, besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Gemeinsam versuchen wir unter Einbindung des Hebertshauser Bürgermeisters Richard Reischl ein problematisches Bauvorhaben naturverträglich zu gestalten“, so Pillhöfer.

Der Landesbund für Vogelschutz im Landkreis unterstützte den BN artenkundlich. Dessen Vorsitzender, Cyrus Mahmoudi, mit seinem Spezialwissen über Insekten berät den Röhrmooser BN bei der Schaffung von Brachstreifen, damit langfristig Anzahl und Artenfülle von Tagfaltern, Heuschrecken und Ödlandschrecken erhöht werden können.

Lob zollte Horst Pillhöfer dem Naturschutzwart Michael Keller, der den BN beim Erhalt des letzten Vorkommens von Trollblumen auf einer Wiese bei Schillhofen betreut. „Hier ist auch der Landwirt Johann Orthofer ein wichtiger Partner des BN, der diese Wiese seit Jahren dünger-, gülle- und misthaufenfrei bewirtschaftet. „Schon der alte Michlbauer hat das so gemacht“, freut sich Horst Pillhöfer. Für beachtenswert hält er auch „die gute und zuverlässige Heumahd auf größeren Bahn- und Flurbereinigungswiesen von den beiden Biobauern Martin Betz aus Sigmertshausen und Hans Zotz aus Biberbach“. Beide stellen Pferdeheu her, der relativ späte Mähtermin Ende Juni stört fürs Pferdeheu nicht.

Die Röhrmooser BN-Mitglieder bedauern, dass sie coronabedingt keine Naturführungen mit Schulkindern im Erlental machen konnten. Die Fledermaus-Führung an der Amper bei Ampermoching konnte aber stattfinden. Diese Veranstaltung im Rahmen der Europäischen „Batnight“ war laut Pillhöfer gut besucht.

Nichts zu beanstanden gebe es an der von Heidi Humbs gewissenhaft geführten Ortsgruppen-Kasse. „Da wir für die Pflege der Magerrasenbestände auf der alten Bahntrasse mit Hilfe von Kreisgruppen-Vize Heinz Gibowsky ab 2020 Gelder von der Oberen Naturschutzbehörde bekommen, wird sich unser positiver Kassenstand noch verbessern“, freut sich Pillhöfer. Auf der Ausgabenseite des BN schlagen meist Ersatz- und Verschleißteile für die Arbeitsgeräte zu Buche, aber Peter Kulzer repariere ja kostengünstig und profimäßig. Der BN dankt Familie Wittmann, die es ermöglicht, Bulldog, Mäher, Ladewagen und Schwader geschützt an der Straße Richtung Pasenbach unterzustellen.

Mit einer Waldführung von Graf von Trebra ging das Jahr interessant zu Ende.