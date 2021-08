Nach Großbrand in Sigmertshausen: Stroh hat sich wohl selbst entzündet

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sigmertshausen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Erste Ergebnisse der Brandermittler

Die Brandexperten der Kripo Fürstenfeldbruck haben nach dem Feuer auf einem Bauernhof in Sigmertshausen die Ermittlungen übernommen. Ersten Ergebnissen zufolge soll es sich nicht um eine Brandstiftung gehandelt haben. Der Sachschaden aber ist hoch.

Sigmertshausen ‒ Wie berichtet, waren am Freitagabend auf dem Anwesen Heu- und Strohballen in Brand geraten; ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehren, THW und Rettungsdienst waren bis in die Nacht beschäftigt, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt dazu gestern auf Nachfrage mitteilte, „deutet im Moment alles auf eine Selbstentzündung hin, aber eine Brandstiftung ist nicht völlig auszuschließen“. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist mit geschätzten 80 000 Euro enorm. Die Scheune, in der das Stroh gelagert war, muss wohl abgerissen werden.

