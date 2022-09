Theaterstück zum Mitraten

Teilen

Das Ensemble: Manuela Schuster, Cornelia Siedersberger und Tanja Braumüller (stehend v.l.), Josef Siedersberger und Wolfgang Böck (vorne v.l.). Nicht auf dem © Monika Schwarz, Yvonne Böck und Andreas Kitzinger. foto: ost

Fünf Krimidinner-Vorführungen finden ab Sonntag, 11. September, in Sigmertshauser Bürgergaststätte statt.

Niederroth/Sigmertshausen – Das von Wolfgang Böck aus Niederroth geschriebene Krimidinner-Stück „Schwarzwälder Gifttorte und kalter Kaffee“ (wir berichteten) kommt in den nächsten Wochen fünfmal in der Sigmertshauser Bürgergaststätte Kulasegaram zur Aufführung.

In diesem interessanten, dramatischen Stück geht der 48-jährige Autor zusammen mit vier bekannten Laiendarstellern auf die Bühne: Das sind Manuela Schuster, die viele Jahre im Feldmochinger Volkstheater tätig war, Cornelia Siedersberger die jahrzehntelange Theatererfahrung in Niederroth sammelte und Tanja Braumüller, die ebenfalls in Niederroth schon in einigen Rollen glänzte. Zu dem fünfköpfigen Theaterensemble gehört auch Monika Schwarz, bekannt als langjährige Theaterspielerin in Petershausen.

Böck spielte schon bevor er Theaterstücke schrieb, 35 Jahre Theater in Niederroth. Bei seinem Krimidinner wird Wolfgang Böck den Café-Besitzer mimen. Er verspricht, dass sich die Theatergäste über ein spannendes, dramatisches, aber auch lustiges Stück freuen dürfen.

Zu Böcks Ensemble gehören auch Josef Siedersberger, der jahrelang im Bereich Theater und Technik arbeitet, Yvonne Böck als Souffleuse und Andreas Kitzinger, der für Foto, Film, Technik verantwortlich ist.

Im Gegensatz zu den anderen Theateraufführungen auf den Bühnen im Dachauer Land gibt es bei dem von Böck geschriebenen Stück ein anderes „Drumherum“: Im Eintritt von 35 Euro ist ein Drei-Gänge-Menü (bayerisch: Schweinebraten mit Knödel oder vegetarisch: Thaicurry oder Käsespätzle) enthalten.

Das Stück eignet sich auch zum mitraten, „wer der Mörder ist“. Aus den richtigen Antworten wird ein Gutschein vom Wirt in Höhe von 20 Euro verlost.

Von den zunächst geplanten fünf Vorstellungen sind zwei schon ausverkauft. Karten gibt es aber noch für folgende Termine: Sonntag, 23. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober, jeweils um 18 Uhr sowie am Sonntag, 6. November, um 18.30 Uhr. Eine Zusatzvorstellung ist bei Bedarf für Freitag, 4. November, um 18.30 Uhr geplant.

Karten

gibt es ab Sonntag, 11. September, telefonisch von 17 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 01 57/54 09 29 52 oder unter E-Mail boeggal.autor@gmx.de. Zahlen kann man persönlich bei Wolfgang Böck über dessen PayPal-Konto oder Überweisung. Genaue Vereinbarungen erfolgen schriftlich oder telefonisch.