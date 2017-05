17-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Ein 17-jähriger Krad-Fahrer aus Röhrmoos ist Mittwochnacht bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Röhrmoos– Ein 55-jähriger Echinger war laut Polizei mit seinem Mitsubishi auf der Ortsverbindungsstraße von Vierkirchen in Richtung Schönbrunn unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße übersah er den von links kommenden 17-jährigen Yamaha-Fahrer aus Röhrmoos. Beide versuchten auszuweichen, doch es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer blieb mit schwereren Beinverletzungen im Straßengraben liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer sowie seine Frau und sein Sohn blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 3000 Euro, am Krad von 500 Euro. Die Feuerwehren aus Röhrmoos und Schönbrunn sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten den Hubschrauberlandeplatz aus.

