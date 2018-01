Quadfahrer (47) wird schwer verletzt

Ein 47-jähriger Quadfahrer aus Dachau ist am Mittwoch von einer 64-jährigen Autofahrerin übersehen worden. Der Quad-Fahrer konnte dem Auto der Frau zwar auf die Gegenfahrbahn ausweichen, stieß jedoch frontal mit einem VW zusammen. Er wurde schwer verletzt.

Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst sind am Mittwoch gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Quadfahrer nach Röhrmoos gerufen worden. Wie sich herausstellte, wollte eine 64-jährige Frau aus Altomünster mit ihrem Opel Cascada vom Franziskuswerk Schönbrunn nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Röhrmoos abbiegen und übersah dabei das von links kommende Quad. Dessen 47-jähriger Fahrer aus Dachau versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er auf die Gegenfahrbahn auswich. Dort jedoch stieß er frontal mit einem VW-Bus einer 46-jährigen Röhrmooserin zusammen. Bei dem Aufprall verletzte sich der Quadfahrer schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Dachau gebracht. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Versorgung des Verletzten war die Kreisstraße DAH 3 für 45 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr Röhrmoos leitete den Verkehr um.

dn