Frau trifft sich mit Bekannten - der zerrt sie ins Gebüsch und soll sie  vergewaltigt haben

Eine Frau hatte sich am Dienstagabend mit einem Bekannten getroffen. Nach einem kurzen Gespräch zerrte der Eritreer sie ins Gebüsch und soll sie vergewaltigt haben.

Eine 21-Jährige traf sich am Dienstagabend (16.6.) in Röhrmoos mit einem Bekannten auf offener Straße.

Nach einem kurzen Gespräch griff der 29-jährige Eritreer an und zerrte sie ins Gebüsch.

Dort soll er sie vergewaltigt haben.

Röhrmoos - Eine 21-jährige Röhrmooserin soll am Dienstag in Röhrmoos vergewaltigt worden sein, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. Der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger aus Eritrea, wurde vor Ort festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Die 21-Jährige hatte sich am Dienstag telefonisch mit einem Bekannten verabredet. Nachdem sich die beiden auf offener Straße in Schönbrunn getroffen hatten und ins Gespräch gekommen waren, griff der 29-Jährige die junge Frau gegen 21.30 Uhr unvermittelt an und zerrte sie in ein Gebüsch. Trotz Gegenwehr vollzog der Mann an seinem Opfer den Geschlechtsverkehr und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Die 21-Jährige verständigte sofort die Polizei. Beamten der Polizeiinspektion Dachau konnten den Mann in Tatortnähe festzunehmen. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige, der ebenfalls in Röhrmoos wohnt und aus Eritrea stammt, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

dn