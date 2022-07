Verkehr am Röhrmooser Gymnasium: Wenig Chancen für Überführung

Nördlich der DAH 3 soll bis zum Schuljahr 2025/2026 das Gymnasium in Röhrmoos bezugsfertig sein. © ostermair

Dass in Röhrmoos im September 2025 das Gymnasium seine Pforten öffnen soll, freut die Gemeindebürger. Und das Interesse am Thema ist groß.

Röhrmoos - 40 Zuhörer kamen zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Wunsch der Zuhörer, den motorisierten Verkehr und den künftigen Schülerverkehr zu trennen, wird sich indes, wie die zweistündige Debatte zeigte, wohl nicht ganz erfüllen lassen.

Wie Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) erklärte, habe der Landkreis das Ingenieurbüro Wipfler-Plan Köpf in Planegg beauftragt, die empfohlenen Maßnahmen aus dem Erschließungskonzept genauer zu untersuchen und auf Umsetzbarkeit zu prüfen.

Für die wichtige Fußgängerführung von der S-Bahn-Haltestelle Röhrmoos auf das künftige Gelände des Gymnasiums haben die anwesenden Vertreter des Ingenieurbüros, Martin Endreß und Andreas Meyer, drei Varianten näher untersucht und auch die jeweiligen Kosten ermittelt.

Verkehrsberuhigter Bereich An der Leiten

Man empfiehlt Variante 2, die einen großräumig angelegten verkehrsberuhigten Bereich An der Leiten bis zur Einmündung Gartenweg vorsieht, in dem nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist und Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Kreisbaumeister Georg Meier, Torsten Kohlmann, Tiefbauchef im Landratsamt, Bürgermeister und der Gemeinderat sehen diese Variante als die schlüssigste Lösung an. So könnte auch ein Großteil der Bestandsbäume erhalten bleiben. Die geschätzten Gesamtkosten für die Gemeinde für diesen Bereich wurden mit 636 000 Euro beziffert. Zusätzlich kommen noch Kosten für den Kreuzungsumbau hinzu, die der Landkreis zu tragen hat.

Eine Unterführung an der DAH 3 zur Erschließung des Schülerverkehrs zu bauen, die schon ohne Grunderwerb rund 2 Millionen Euro kosten würde, fand in der Diskussion im Gemeinderat kaum Befürworter, und auch eine 1,2-Millionen Euro-Lösung ohne Bohrpfähle, aber mit notwendigem großflächigen Aushub und monatelangen Sperrungen des Verkehrs konnte nicht begeistern.

Mehrere Gemeinderäte, quer durch die Fraktionen, vermissten aber die Kostenermittlung einer Überführung (Brücke) der DAH 3 in Höhe Leiten. Besonders hartnäckig zeigte sich Freie-Wähler-Gemeinderat Schorsch Niederschweiberer, der in mehreren Abstimmungsvorgängen „Nein“ sagte, weil seiner Meinung nach das Planungsbüro wegen fehlender Kostenermittlung für eine Brücke seine Hausaufgabe nicht gemacht habe. „Damit kann keine abschließende Bewertung erfolgen. Die Planung ist zu ergänzen und neu vorzustellen“, lautete seine Begründung.

Vize-Bürgermeister Arthur Stein meinte, der Landkreis könne ruhig die zum Gymnasiumbau erforderlichen Maßnahmen etwas mehr unterstützen. Durch Kooperationen mit der SpVgg Röhrmoos spare sich der Landkreis schließlich den Bau einer teuren Turnhalle.

Tief in die Tasche greifen muss der Landkreis aber schon für den Radwegebau an der Indersdorfer Straße und die Umgestaltung der Arzbacher Straße (2,2 Millionen Euro) sowie für eine Querungshilfe in Großinzemoos (DAH 10, Rennweg, im Bereich der Einfahrt Hohlweg) die 193 000 Euro kostet. Der Landkreis übernimmt diese Kosten, die Gemeinde Röhrmoos bleibt noch mit 127 000 Euro „hängen“.

Kosten für Brückenlösung

Weil es der ausdrückliche Wunsch der Gemeinderatsmehrheit war, sollen die Planer noch ermitteln, inwieweit eine Brückenlösung an der Leiten möglich und sinnvoll wäre und was die dann kosten würde. Die Kosten dieser Planungen gehen zu Lasten der Gemeindekasse. Vorstellbar ist so eine Brücke aber erst, wenn die genaue Situierung des Gymnasiumgebäudes feststeht, das werde aber noch einige Monate dauern. Weil die Zeit für die verkehrliche Erschließung des Gymnasiums drängt, sollen die notwendigen Arbeiten für den großräumig angelegten verkehrsberuhigten Bereich an der Leiten Priorität haben.

Vom Kreisbaumeister war zu erfahren, dass mit Schulanfang 2025 nicht sofort 800 Kinder ins Röhrmooser Gymnasium wechseln. Der überwiegende Teil der Schüler werde mit der S-Bahn kommen, ein Unterführungsbau sei „Käse“. Die beschlossene Variante sei seiner Meinung nach für die Kinder die beste Lösung. „Wir versuchen immer die Schülerströme zu regeln, aber wir scheitern immer, weil die Kinder einfach den kürzeren Weg nehmen“, unterstreicht Meier. Tempo 30 auf der DAH 3 in Höhe des Gymnasiums sei laut Meier denkbar. SPD-Gemeinderätin Sabine Decker, die Behindertenbeauftragte ist, bat darum, bei den baulichen Maßnahmen an Kinder und Jugendliche mit Handicap zu denken und Stolperstellen zu vermeiden. In das gleiche Horn blies der Seniorenbeauftragte Burkhard Haneke (CSU). Kohlmann versicherte, dass darauf geachtet werde.

