Veteranen- und Soldatenverein feiert großes Jubiläum:

Seit 125 Jahren eigenständig

Teilen

Im Jahre 1963 entstand diese Aufnahme anlässlich der Kriegerdenkmalweihe in Biberbach. repro: ost © Josef Ostermair

Der Biberbacher Veteranen- und Soldatenverein feiert sein großes Jubiläum. Seit 125 Jahren gibt es den Verein.

Biberbach – Ganz Biberbach ist schon im Festtagsfieber, denn der örtliche Veteranen-und Soldatenverein feiert am Sonntag, 4. September, auf dem Lohauser-Hof an der Schulstraße das 125-jährige Gründungsfest.

Dieses Fest wollte man eigentlich schon 2021 feiern, doch Corona hat dies verhindert. Schon im Jahre 1896 ereignete sich, dass die Biberbacher aus dem 24 Jahre bestehenden Pfarrverein der Veteranen und Krieger aus Vierkirchen ausgeschieden sind und ein eigener Verein gegründet wurde.

Die Gründung dieses eigenständigen Biberbacher Veteranen- und Kriegervereins wurde am 11. August 1896 dem Königlichen Bezirksamt Dachau angezeigt.

Biberbacher Veteranen- und Soldatenverein: Fahnenweihe noch im Gründungsjahr

Alten Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass der Gütler Johann Huber zum Vorsitzenden gewählt wurde und der Bauer Peter Hartl das Amt des Kassiers übernahm. Als Schriftführer stellte sich der Lehrer Josef Schwemmer zur Verfügung.

Im Vorstand engagierten sich auch die Bauern Sebastian Schmid aus Milbertshofen und Josef Kiening aus Rudelzhofen sowie der Schmid Benno Felsl aus Biberbach. Noch im Gründungsjahr, exakt am 6. September 1896, hielt der neugegründete Verein eine Fahnenweihe ab, an der sich 14 Abordnungen auswärtiger Vereine beteiligten.

Als Patenverein hatte man den Nachbarverein aus Ampermoching auserkoren. 1918 zog sich Johann Huber als Vorsitzender zurück und übergab die Amtsgeschäfte seinem gleichnamigen Sohn.

1925 wurde eine Salutkanone gekauft

Erst 1925 konnte der Verein die finanziellen Mittel zum Kauf einer Salutkanone aufbringen. Zum Kanonier bestimmte man Benno Kreuzer. Das kostbare Stück übergab man Michael Schmid zur Aufbewahrung in dessen Haus. Der wiederum dachte sich: „Das Ding muss ich doch gleich mal ausprobieren“. Zu Hause angekommen, lud er das „Ding“ und brachte es Richtung Kramer-Hausflur in Stellung.

Das wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn nicht gerade in diesem Moment ein Handwerksbursche vorbeigekommen wäre, der später behauptete, es wäre ihm das Trommelfell geplatzt.

Der Bursche zeigte den Verein wegen Körperverletzung an, und nach mehreren Prozessen wurde der Verein für schuldig befunden und dem Kläger eine Leibrente zugesprochen, die alle Mitglieder gemeinsam aufbringen mussten.

Das war natürlich eine schwere Belastung für den Verein, die bis 1939 andauerte. Dieser Rechtsstreit führte dazu, dass Georg Kohr noch im Jahre der Kanonenanschaffung Johann Huber als Vorsitzenden ablöste. Während des Zweiten Weltkriegs kam das Vereinsleben zum Erliegen.

Erst 1956, zum 60-jährigen Gründungsfest, beschloss man den Kauf einer neuen Fahne, die noch im selben Jahr zusammen mit 23 Vereinen zur kirchlichen Weihe getragen wurde. 1960 trat Georg Kohr nach 36-jähriger Amtszeit aus Altersgründen vom Amt des Vorsitzenden zurück. Als Vereinschef löste ihn Josef Fuß ab, der sich bis 1992 sehr für den Verein engagierte.

Viele Jahre war das Bockpaschen beliebt

Um die Finanzen des Vereins aufzubessern, haben die Mitglieder 1961 erstmals ein Bockpaschen veranstaltet. Dieses Würfelspiel veranstalteten sie dann alle drei Jahre, und es war immer eine Riesengaudi, als ein lebender Schafbock als erster Preis ins Dorfgasthaus Scherm geführt wurde. Erst 2008 stellten sie das Bockpaschen wegen nachlassender Beliebtheit ein.

Kriegerdenkmal wurde 1963 gebaut

Ein Meilenstein in der 125-jährigen Vereinsgeschichte war der Bau des großen Kriegerdenkmals am westlichen Kircheneingang, das am 23. Juli 1963 im Beisein von 47 Vereinen feierlich enthüllt wurde.

Beim Transport des Kriegerdenkmals geschah ein Unfall: In einer scharfen Linkskurve kippte der tonnenschwere Stein vom Lkw in einen Straßengraben, ist aber nicht auseinandergebrochen. Mit Hilfe eines Krans wurde der Obelisk wieder aufgeladen und nach Biberbach gebracht.

Weil immer mehr Bundeswehrreservisten in den Verein eintraten, nannte sich 1980 der Verein in „Veteranen- und Soldatenverein“ um. Viele Mitglieder erinnern sich noch an die 90-Jahr-Feier, die in einem kleineren, aber würdigen Rahmen stattfand. 1992 übernahm Willi Fottner den Vorsitz im Verein und behielt ihn 25 Jahre lang.

100-Jähriges wurde tagelang gefeiert

Gleich drei Tage lang feierten die Mitglieder 1996 das 100-jährige Gründungsfest. Noch heuer wird die längst fällige Renovierung des Kriegerdenkmals in Angriff genommen.

Die feierliche Einweihung soll im Rahmen des Volkstrauertags erfolgen. Mit Georg Weber hat der Verein seit 2016 wieder einen sehr rührigen Vorsitzenden.

Seit 2018 können nun auch Frauen im Veteranen- und Soldatenverein Mitglied werden. Derzeit sind 67 Männer und vier Frauen in diesem Verein vereint, der auch das gesellschaftliche Leben im Ort maßgeblich mitbestimmt. Das geht beim Kriegerjahrtag los und hört beim Ausrichten des Dorffestes in vierjährigem Turnus auf.

Am Vereinszweck hat sich in 125 Jahren nicht viel geändert: Nach wie vor soll der Verein Mahner zum Frieden sein, und heute wie früher will man der Gefallenen und Vermissten gedenken.

Festprogramm zur 125-Jahr-Feier: 7 Uhr Weckruf; 8 Uhr Empfang der Vereine mit Weißwurstessen; 10 Uhr Festgottesdienst; 11.30 Uhr Festzug durch den Ort mit Totenehrung am Kriegerdenkmal; 12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen; 13.30 Uhr Festreden und Verteilung der Erinnerungsbänder, anschließend Kaffee und Kuchen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.