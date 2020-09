Vier Bürgermeister fachlich begleitet

Röhrmoos – Der geschäftsleitende Beamte im Röhrmooser Rathaus, der Verwaltungsrat Erwin Zelenka, konnte jetzt das 40-jährige Jubiläum im öffentlichen Dienst feiern. Nach seiner Ausbildung im Landratsamt Dachau wechselte der heute 61-Jährige bereits am 1. Dezember 1983 zur Gemeinde Röhrmoos. Dort hat er in fast 37 Jahren in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung gearbeitet und dadurch natürlich eine enorme Sachkenntnis von allen Vorgängen aus der Vergangenheit.

Langjährig war er das Gesicht und der Ansprechpartner im Bauamt der Gemeinde, bevor er der geschäftsleitende Beamte und damit oberster Chef der Verwaltung wurde. Er war lange Zeit auch Standesbeamter, Wahlleiter, Bauamt-Chef und Leiter im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. So nahm er auch an unzähligen Sitzungen des Gemeinderats teil und führte auch im Bauausschuss zuverlässig Protokoll.

Zelenka war geschätzter Ratgeber bei den Bürgermeistern Helmut Blessing, Sepp Westermayr und Hans Lingl und ist es heute noch beim amtierenden Gemeindeoberhaupt Dieter Kugler. Den Bürgerinnen und Bürgern bei den verschiedensten Anliegen helfen zu können, sind seiner Aussage nach die schönsten Erlebnisse in seiner Beamtenlaufbahn gewesen. Gerade bei gelungenen Baumaßnahmen wie dem neuen Röhrmooser Kinderhaus sehe auch er als Mann der Verwaltung Erfolge seiner Arbeit, die ihn stolz machten.

Zelenka nimmt aber auch kein Blatt vor dem Mund, wenn er „totale Verbürokratisierung in der öffentlichen Verwaltung“ anprangert. Diese negative Entwicklung erleichtere ihm den Abschied aus dem Rathaus, den er in eineinhalb Jahren plant. Zelenka stellt fest, dass Bürokratisierung leider immer mehr zum Selbstzweck werde und hat da den aussagekräftigen Spruch auf Lager: „Wenn sie Entbürokratisierung schreiben, dann weiß ich, dass meine Akten doppelt so dick werden. Und wenn von Reformen gesprochen wird, sollte man erst mal den Geldbeutel festhalten.“

Dennoch arbeite Zelenka gerne für die Gemeindebürger. Er hat sich längst auch privat in Röhrmoos eingebürgert und zusammen mit Ehefrau Marianne im Stögnfeld ein Haus gebaut. Seine Tochter Kathrin schenkte ihm im Laufe der Jahre auch die Enkelinnen Anni, Leni und Josefine, die Opa Zelenka mit Stolz erfüllen.

Längst selbst ein Röhrmooser geworden

Auch im Vereinsleben ist er zu einem richtigen Röhrmooser geworden. Viele Jahre spielt er schon Tennis in der SpVgg Röhrmoos, dort war er auch lange Zeit Tennisabteilungsleiter und Jugendwart.

Seine Frau Marianne hat er 1984 auf der Verwaltungshochschule kennengelernt, und der frühere Bürgermeister Helmut Blessing schloss als Standesbeamter diesen Ehebund. Daran erinnern sich die Zelenkas noch gut, denn am 14. Juli 1984 gab es das große Hagelunwetter in Bayern, sodass sich das Brautpaar nach der Trauung gerade noch ins Auto retten konnte.

Gefragt nach seinem Hobby, kommt es bei Erwin Zelenka wie aus der Pistole geschossen: „Reisen in fremde Länder, um fremde Kulturen kennenzulernen.“ So trifft ihn die Corona-Pandemie besonders hart, denn heuer wäre er ohne die Pandemie zusammen mit Ehefrau Marianne auf den Azoren gelandet. „Aber als Beamter muss ich mich natürlich erst recht den Vorschriften beugen“, so Zelenka, der auch dafür bekannt ist, kein Feier-Biest zu sein. So gab es beim 40-jährigen Dienstjubiläum coronabedingt keine große Fete, sondern nur ein kurzes Anstoßen.

Dennoch freute sich der Jubilar, als ihm Bürgermeister Dieter Kugler eine Urkunde überreichte und für das langjährige Engagement für die Gemeinde Röhrmoos dankte. Im öffentlichen Dienst gibt es in solchen Fällen zudem eine bescheidene Jubiläumsgratifikation.

Josef Ostermair