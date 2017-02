Straße gibt nach, Auto kippt in Loch

Ein Wasserrohrbruch wurde zwei Pkw-Fahrern in der Flurstraße / Röhrmoos zum Verhängnis. Eine 26-jährige Autofahrerin entging knapp einem Einbruch in die unterspülte Straße, ein geparktes Auto kippte in das Loch.

Röhrmoos - Eine 26-jährige Dame fuhr am Donnerstag kurz nach Mitternacht mit ihrem Renault über die unterspülte Straße, worauf hin die Fahrbahndecke an dieser Stelle einbrach und der Pkw am Unterboden beschädigt wurde. Die Dame konnte ihre Fahrt zunächst fortsetzen. Wenige Meter weiter brach die Fahrbahndecke wieder ein, wodurch ein am Straßenrand geparkter VW in das entstandene Loch kippte. Durch einen Abschleppdienst konnte das Fahrzeug wieder aus dem Loch gehoben werden, Schäden schienen nicht entstanden zu sein. Die Straße musste durch die Feuerwehr Röhrmoos komplett gesperrt werden, eine Behebung des Schadens erfolgt im Laufe des Donnerstag.