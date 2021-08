„Weil ich eben nie Nein sagen konnte“

Röhrmooser Bürgermedaille für Toni Seitz – In Vereinen, Kirche und Gemeinde aktiv

Röhrmoos – Im Rahmen eines kleinen Festakts, dem wegen Corona nur 30 geladene Gäste bewohnen durften, hat Bürgermeister Dieter Kugler dem Sigmertshauser Landwirt Toni Seitz die Bürgermedaille der Gemeinde Röhrmoos verliehen.

Der Gemeindechef hatte dafür gesorgt, dass Seitz von der Blaskapelle Schönbrunn mit einem flotten Marsch in den Sitzungssaal gespielt wurde. Ihn begleiteten Ehefrau Maria und seine Kinder mit Partnern. Kugler freute sich, dass sich auch die Röhrmooser Ehrenbürgerin Paula Herzinger, die Generaloberin der Schönbrunner Ordensfrauen, Schwester Gabriele, Pfarrer Michael Bartmann, Vize-Bürgermeister Arthur Stein und zahlreiche Gemeinderäte der Ehrung beiwohnten.

Corona war schuld, dass diese Bürgermedaillen-Verleihung, die der Gemeinderat schon im September 2020 einstimmig beschlossen hatte, erst jetzt stattfinden konnte. Für Kugler war es aber auch zehn Monate später noch Anlass genug, mit Amtskette die Ehrung vornehmen zu dürfen, „denn Bürgermedaillenträger zu sein, ist etwas, das nur wenigen Personen vorbehalten ist“.

Grundlage für diese Ehrung sei der Wunsch des Gemeinderats, durch eine sogenannte Ehrenordnung herausragende Persönlichkeiten in der Gemeinde besonders würdigen zu können, so Kugler. Die Ehrung solle alle Gemeindebürger ermutigen, selbst ein Ehrenamt auszuüben. Als Hilfsmittel für die Entscheidung des Gemeinderats wurde ein Punktesystem festgelegt. Bei Toni Seitz stellt sich die Frage nicht, ob er die Ehrung verdient, „denn er war in so vielen Funktionen im Laufe der Jahrzehnte ehrenamtlich tätig, wie kaum ein anderer“.

Der 71-jährige Sigmertshauser ist mit seiner Heimat verwurzelt, sowohl über seinen Beruf als Landwirt als auch über sein Engagement im Vereinsleben, der Kirche und der Gemeinde. Deshalb ist er schon seit 1990 Vorstandsmitglied im Grabenverband Roth, wo er seit dem Jahr 2000 auch Schriftführer ist. 36 Jahre ist er für die Jagdgenossenschaft aktiv, seit 2005 sogar Vorsitzender. Gar auf 41 Jahre aktiven Dienst bringt er es bei der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes, wo er lange Zeit Kommandant und auch Vorstand war. Für seine enormen Verdienste für das Feuerwehrwesen erhielt er schon 2010 das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, und 2014 machte man ihn in der Sigmertshauser Wehr zum Ehrenmitglied.

Kugler würdigte natürlich auch das kommunalpolitische Engagement von Seitz, der als Mitglied der Freien Wähler 20 Jahre dem Röhrmooser Gemeinderat angehörte und in dieser Funktion in nahezu allen Ausschüssen vertreten war.

Im Gemeinderat vertrat er die Freien Wähler von 1996 bis 2009 als Fraktionsvorsitzender und sei in dieser Funktion immer um gute Lösungen bemüht gewesen. „Er war auch immer um Kompromisse bemüht, seine Redebeiträge zeugten von einer heute nicht mehr alltäglichen Bodenständigkeit und sachlicher Herangehensweise“, so Kugler in seiner Laudatio.

Ein weiteres Ehrenamt als Stiftungsrat der Röhrmooser Bürgerstiftung hat Seitz 2012 übernommen, und schon 2009 erhielt er die kommunale Verdienstmedaille.

„Wenn man das alles betrachtet, was Du geleistet hast und zum Teil noch immer leistet, dann kann man nur großen Respekt haben“, sagte Kugler, bevor er den kirchlichen Bereich ansprach, in dem Seitz seit vielen Jahren verdienstvoll wirkt. Seit 1989 ist er Mitglied der Sigmertshauser Kirchenverwaltung, seit 2010 auch Kirchenpfleger, seit 2014 Verbundspfleger und seit 2015 Mesner.

In der Dorfgemeinschaft ist Seitz nach wie vor sehr geschätzt. Ist er es doch, der bei Vereinsfeiern ohne Wenn und Aber seine landwirtschaftliche Halle zur Verfügung stellt und die Vereine im Ort auf diese Weise gut unterstützt. Weil Ehefrau Maria dem Geehrten über viele Jahrzehnte den notwendigen Rückhalt gab, dankte ihr Kugler mit Blumen, was die Gäste im Sitzungssaal mit donnerndem Beifall quittierten.

Den wahren Grund, warum er so stark ehrenamtlich unterwegs war und zum Teil auch noch ist, verriet Toni Seitz ganz zum Schluss. „Weil ich eben nie Nein sagen konnte, wenn ich merkte, dass ich gebraucht werde.“ Er gestand aber auch, dass er keine Minute seines ehrenamtlichen Wirkens bereue und meinte, bescheiden: „Ich habe doch nur meine Bürgerpflicht wahrgenommen“.

Als Seitz seiner Gattin und den Kindern dankte, konnte er die eine oder andere Träne nicht verbergen. Nachdem er die vielen Glückwünsche entgegengenommen hatte, lud die Gemeinde noch zu einem Umtrunk und einem kleinen Imbiss ein.

Josef Ostermair