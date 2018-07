19-jährige Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Bei einem Unfall im Gemeindegebiet Röhrmoos sind am Donnerstag zwei 19-jährige Autofahrerinnen verletzt worden.

Röhrmoos - Am Dienstag gegen 8 Uhr wollte eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin aus Röhrmoos von der Ortsverbindungsstraße Röhrmoos-Schönbrunn nach links in die Kreisstraße Dah 3 in Richtung Schönbrunn einbiegen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer 19-jährigen Fahrenzhausnerin, die mit ihrem VW auf der Kreissstraße in Richtung Röhrmoos unterwegs war. Die beiden stießen zusammen. Das Auto der 19-jährigen Unfallverursacherin wurde beim Aufprall zurückgeschleudert und prallte mit dem Heck gegen den BMW einer 22-jährigen Petershausnerin. Die Röhrmooserin und die Fahrenzhausenerin wurden leicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro, so die Polizei.

dn