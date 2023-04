Schützengau Altomünster feiert sein 100-Jähriges mit Gauschießen und Festwochenende nach

An drei verschiedenen Austragungsorten findet das Gauschießen der Schützengau Altomünster statt. © STEFAN_ROSSMANN

Der Schützengau Altomünster plant zum Jubiläum ein Gauschießen an drei verschiedenen Austragungsorten sowie ein Jubiläumswochenende im Mai.

Altomünster – Der Schützengau Altomünster feiert im Mai sein 100-jähriges Bestehen. Nach dem Beschluss des Bayerischen Schützenverbandes in München im Sommer 1922 wurde der Lokomotivführer Günzler aus Altomünster beauftragt, einen Gau zu gründen. Günzler hatte die Gründung auch in die Wege geleitet.

Am 31. Dezember 1922, also vor mehr als 100 Jahren, fand bei der Schützengesellschaft Freischütz Altomünster, in der Brauerei-Gaststätte Kapplerbräu zwecks der Gaugründung eine Versammlung statt. Der Schützenmeister Ignaz Schedel wurde selbst zum ersten Gauschützenmeister gewählt.

Acht Gauschützenmeister waren seit der Gründung bis dato im Amt: Ignaz Schedel 1922 bis 1952; Franz Ranzinger 1952 bis 1953; Hans Schmid 1953 bis 1963; Ludwig Ostermair 1963 bis 1969; Georg Gschwendtner 1969 bis 1986; Michael Heitmeir 1986 bis 2004; Peter Haug 2004-2021 sowie Joachim Stehr seit 2021.

57. Gauschießen im Sportschützengau Altomünster an drei verschiedenen Orten

Die Gauvorstandschaft ist schon lange mit der Planung des 100-jährigen Jubiläums beschäftigt und wird auch das 57. Gauschießen im Sportschützengau Altomünster austragen. Hierzu ist die Besonderheit, dass an drei verschiedenen Austragungsorte, verteilt im Gau Altomünster jeweils vier Tage teilgenommen werden kann. Beginn ist am Donnerstag, 13. April bis 16. April bei Gemütlichkeit Oberzeitlbach mit Schirmherr und Gauehrenmitglied Markus Aumiller. Fortgesetzt wird es am 26. und 28. April bis 30. April bei den Salvatorschützen Adelzhausen mit Schirmherr Gauehrenmitglied Andreas Braun. Letzte Station ist vom 11. bis 14. Mai bei Ilmtaler Gumpersdorf mit Schirmherrin Gauehrenmitglied Hildegard Hammerschmidt.

Die Jugend ist am 22. April dran

Zwischenzeitlich wird auch die Jugend zum Lichtgewehr- und Lichtpistole-Gauschießen eingeladen, am Samstag, 22. April, von 13 bis 17 Uhr bei Schützenlust Tandern und am 6. Mai von 14 bis 18 Uhr bei Ecknachtaler Tödtenried. Hierzu ist garantiert, dass jeder Teilnehmer einen Preis erhält. Genauere Ausschreibung ist unter der Gau-Homepage zu finden. www.gau-altomuenster.de.

Zwei Tage Jubiläum feiern

Am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr steht ein gemütlicher Abend im Kapplerbräu-Saal in Altomünster auf dem Programm, bei dem die Vereine und Ehrengäste aus den Gauen und der Politik anwesend sind. Neben den Festreden sind auch Ehrungen angesagt. Für Unterhaltung sorgt dabei die Altomünsterer Blasmusik.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr im Theatersaal, um 10.15 ist eine Messe für die verstorbenen Mitglieder und anschließend ein kleiner Umzug mit der Musikkapelle. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und der Verteilung der Erinnerungsgeschenke wird um 14 Uhr die Königsproklamation mit Preisverteilung stattfinden. Der Ausklang ist mit Kaffee und Kuchen geplant.

Der Gau wird auch eine überarbeitete Festschrift herausbringen, die 100 Jahre Gau Altomünster in Wort und Bild Revue passieren lässt.

Von PETER HAUG