Stadt Dachau sucht dringend Schulweghelfer

Die Schulweghelfer in der Stadt Dachau brauchen noch immer dringend Verstärkung. Doch derzeit können die Gefahrenstellen nicht vollständig abgesichert werden, weil Schulweghelfer fehlen.

Dachau – Täglich kümmern sich die Ehrenamtlichen darum, dass die Schulkinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Die Schulweghelfer sind zum Schulbeginn und mittags nach Unterrichtsende im Einsatz – jeweils etwa eine halbe Stunde. Die Stadt Dachau benötigt allerdings dringend Helfer an den Grundschulen Augustenfeld, Dachau-Ost und Dachau-Süd sowie an der Klosterschule.

+ Ute Schütt ist die Schulweghelfer-Beauftragte für die Grundschule Augustenfeld. © hab

„Momentan kann eine Schulwegsicherung mittags nur in der Altstadt gewährleistet werden“, so Stefan Januschkowetz, Leiter des Dachauer Ordnungsamtes. Hier engagieren sich derzeit insgesamt 40 bis 50 Helfer im Wechsel. Im weiteren Stadtgebiet unterstützen circa 80 Freiwillige den Schulweghelferdienst. Januschkowetz betont, dass in erster Linie in Dachau-Süd und Augustenfeld Bedarf bestehe – vor allem mittags. „Gefährlichkeit und Dringlichkeit sind hier am höchsten“, Januschkowetz verweist unter anderem auf die vielbefahrene Theodor-Heuss-Straße.

Die Schulweghelfer-Beauftragte für die Grundschule Augustenfeld, Ute Schütt, ist seit knapp einem Jahr im Ehrenamt. Sie sorgt mit lediglich einer weiteren freiwilligen Helferin dafür, dass die Schüler an der Einmündung Rudi-Schmid-Weg sicher über die Augustenfelder Straße kommen. Insgesamt gibt es im gesamten Umkreis der Schule gerade einmal neun Schulweghelfer. Viele Helfer sind mehrfach in der Woche im Einsatz, „obwohl eigentlich nur ein Tag pro Woche vorgesehen ist“, sagt Schütt. Bei Engpässen müssen Springer aushelfen.

Schütt spricht bereits regelmäßig Eltern an, die ihre Kinder zur Schule bringen, ob sie sich engagieren möchten. „Wenn man in die Augen der Kinder schaut, dann sind sie schon froh, dass da jemand steht und hilft“, so Schütt.

Auch die Verkehrsunfallbilanz 2017 für das Polizeipräsidium Oberbayern Nord verdeutlicht, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen ist: Wo Schulweghelfer standen, war im vergangenen Jahr kein Schulwegunfall zu verzeichnen.

Wer Interesse hat, Schulweghelfer zu werden,

kann sich unter der Rufnummer 0 81 31/75 214 oder per Mail (ordnungsamt@dachau.de) an das Ordnungsamt der Stadt Dachau wenden. Schulweghelfer in Dachau erhalten eine Aufwandsentschädigung von 5,10 Euro pro Einsatz.