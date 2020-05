Flucht vor Polizei endet im  Wald

Ein 18-jähriger Autofahrer hat einen Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle unternommen. Dabei versenkte er sein Auto im Graben. Doch er gab nicht auf und lief davon. Der Grund dafür war schnell klar.

Schwabhausen - Vor einer Verkehrskontrolle hat ein 18-jähriger Fahranfänger versucht zu flüchten, zuerst mit dem Auto, dann querfeldein zu Fuß. Doch die Beamten stellten den Autofahrer und seine beiden Mitfahrer. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Streife am vergangenen Samstag gegen 21.30 Uhr den Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2047 bei Schwabhausen einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Anstatt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, gab dieser Gas und versuchte über einen Feldweg zu flüchten. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in den Straßengraben. Alle drei Insassen sprangen aus dem Auto und liefen in einen angrenzenden Wald. Nach kurzer Verfolgung wurden sie alle drei gestellt. Der Grund der Flucht war die Alkoholisierung des 18-jährigen Fahranfängers. Der Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille, erlaubt sind bei ihm 0,00 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. dn